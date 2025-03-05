«Не верю»: Айза-Лилуна Ай высказалась о болезни обвиняемого в педофилии Оксимирона*

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)
На скандал вокруг рэпера Оксимирона*, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, поклонница его творчества Айза-Лилуна Ай отреагировала не сразу. Однако сегодня она собралась с мыслями и сделала заявление.
Узнав из новостей об изнасиловании Мирном Федоровым нескольких несовершеннолетних девушек, Айза-Лилуна попросила поклонников подождать, пока она соберётся с мыслями, преодолеет тревожность и сможет прокомментировать эти сообщения.
В среду, сопоставив информацию из рассказов жертв рэпера в подкасте «Дочь разбойника», свой жизненный опыт и интуицию, блогер озвучила мнение о скандале.
Айза убеждена, что исполнитель придумал себе диагноз, чтобы обелить репутацию в момент, когда в его адрес посыпались обвинения от бывшей девушки, которой, к слову, тоже не было 18 лет в начале их отношений отношений.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
В среду, сопоставив информацию из рассказов жертв рэпера в подкасте «Дочь разбойника», свой жизненный опыт и интуицию, блогер озвучила мнение о скандале.
«Оксимирон – педофил, и этим всё сказано. Да, я тащилась по его музыке. Но для меня его поступки недопустимы», – высказалась бывшая жена Гуфа в личном блоге.Она отметила, что после таких сообщений больше не верит в болезнью Оксимирона*, на которую он жаловался ранее. Вероятно, речь идёт о биполярном расстройстве, на которое как-то публично указывал Федоров.
Айза убеждена, что исполнитель придумал себе диагноз, чтобы обелить репутацию в момент, когда в его адрес посыпались обвинения от бывшей девушки, которой, к слову, тоже не было 18 лет в начале их отношений отношений.
«Ему начали звонить журналисты, и он такое вкинул, чтобы вызвать жалость», – указала Айза-Лилуна Ай.Читайте также:
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«Она была ребенком. Я думал: что с ней делать?»: почему Илью Авербуха считали педофилом, а Елизавету Арзамасову меркантильной
*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова