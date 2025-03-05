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«Не верю»: Айза-Лилуна Ай высказалась о болезни обвиняемого в педофилии Оксимирона*

Айза-Лилуна Ай больше не верит в болезнь обвиняемого в педофилии Оксимирона*
Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

На скандал вокруг рэпера Оксимирона*, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, поклонница его творчества Айза-Лилуна Ай отреагировала не сразу. Однако сегодня она собралась с мыслями и сделала заявление.
​​​​​Узнав из новостей об изнасиловании Мирном Федоровым нескольких несовершеннолетних девушек, Айза-Лилуна попросила поклонников подождать, пока она соберётся с мыслями, преодолеет тревожность и сможет прокомментировать эти сообщения.

В среду, сопоставив информацию из рассказов жертв рэпера в подкасте «Дочь разбойника», свой жизненный опыт и интуицию, блогер озвучила мнение о скандале.

«Оксимирон – педофил, и этим всё сказано. Да, я тащилась по его музыке. Но для меня его поступки недопустимы», – высказалась бывшая жена Гуфа в личном блоге.
Она отметила, что после таких сообщений больше не верит в болезнью Оксимирона*, на которую он жаловался ранее. Вероятно, речь идёт о биполярном расстройстве, на которое как-то публично указывал Федоров.

Айза убеждена, что исполнитель придумал себе диагноз, чтобы обелить репутацию в момент, когда в его адрес посыпались обвинения от бывшей девушки, которой, к слову, тоже не было 18 лет в начале их отношений отношений.

«Ему начали звонить журналисты, и он такое вкинул, чтобы вызвать жалость», – указала Айза-Лилуна Ай.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
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«В трусы не целовал»: Никита Джигурда раскрыл детали секс-скандала с Волочковой
Никита Джигурда рассказал, что не общается с Волочковой после секс-скандала
05 марта 2025, 20:05

Никита Джигурда (Кадр из видео: Инстаграм* @instadzhigurda)

Актер и певец Никита Джигурда рассказал, что свел к минимуму общение с балериной Анастасией Волочковой. Это произошло после распространившегося в Сети скандального видео, которое было воспринято многими как крайне непристойное.
В интервью изданию NEWS.ru артист рассказал, что в настоящее время общение с Волочковой как-то само собой сошло на нет, хотя скандальное видео, на котором он стягивал с балерины штаны, было сделано на репетиции их совместного шоу по мотивам чеховского водевиля «Медведь».

«У нас с ней глубокая связь, но сейчас с Анастасией мы не общаемся. Кому-то показавшееся скандальным видео было частью репетиции балета, совмещенного с чеховским "Медведем". Репетиция попала в Сеть, и нас с богиней обвинили в непотребном поведении», — объяснил Джигурда.

Актёр также добавил, что в настоящий момент все его мысли сосредоточены на благополучии семьи и в первую очередь — жены Марины. А свои отношения с ней экстравагантный артист назвал «судьбоносной связью».

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#артист
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«Терпеть не хочется»: жена Петросяна пригрозила судом стилисту, обвинившему её в безвкусице
Татьяна Брухунова пригрозила судом стилисту, обвинившему её в безвкусице
05 марта 2025, 19:21

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова ответила эксперту моды, который раскритиковал её образы. 35-летняя жена Евгения Петросяна призвала подписчиков пожаловаться на публикацию оскорбившего её стилиста.
Брухунова увлекается модой и регулярно пополняет гардероб новинками. Её стиль неоднократно подвергался критике и, казалось бы, тема уже исчерпана, но посыпались новые упрёки. Стилист Омар Байрамов обвинил Татьяну в безвкусице.

«Да, дорогие сумки, дорогая обувь, но никакого изящества и стиля в этом нет. Брухунова считает себя иконой стиля, но по факту вкуса я тут не вижу. Татьяне всего 35 лет, она симпатичная женщина, у неё стройная фигура, красивые формы, но почему-то она выбирает вещи, словно из пыльного бабушкиного сундука, которые ей накидывают десятки лет», – высказался эксперт моды в беседе с «КП».
Байрамов жёстко прошёлся по последним нарядам женщины, а также упрекнул её в том, что она «настолько уверена в своей неотразимости», что обходится без макияжа. Долго ответа Татьяны ждать не пришлось.

«Прошу пожаловаться на эту публикацию. К псевдостилистам я отношусь с пониманием, но, когда оценочное мнение сформировано так, что требует повести в суд, терпеть не хочется! Человек не разбирает образ, а ведёт подсчёт, сколько что стоит. И ведь не стрёмно человеку себя так подставлять», – высказалась Брухунова.
Поклонники супруги Петросяна завалили страницу стилиста в соцсети гневными комментариями.

«Когда правда глаза колет. Кто ещё "псевдо". Лучше оплати коммуналку, а не устраивай травлю. А то сама будешь в суде отвечать», – ответил на слова Брухуновой Байрамов.
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#стиль
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Майки Мэдисон потребовала у Юры Борисова вечной дружбы
05 марта 2025, 19:00

Юрий (Юра) Борисов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актриса Майки Мэдисон призналась, что хотела бы всю жизнь дружить со своим партнером по съемочной площадке Юрой Борисовым. Об этом она заявила в интервью изданию Hollywood Reporter.
«Ты снимаешься в фильме, и у тебя потрясающий опыт, ты сближаешься с людьми, а потом все уезжают обратно в разные города и страны», — с огорчением говорила актриса.

Она говорит, что ей совсем не по душе такая практика. Хотелось бы поддерживать отношения с людьми, с которыми тебе было интересно не только на съёмочной площадке, но и за её пределами. Майки заставила Юру пообещать ей остаться друзьями навсегда.

«Он сказал с раздражением: "Да! Хорошо!"», — поделилась новоиспечённая лауреат «Оскара».

Майки Мэдисон получила премию Американской киноакадемии за лучшую женскую роль за работу в фильме «Анора». Она начала сниматься в кино в 2013 году. Известность ей принесла работа в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где актриса сыграла роль убийцы Сьюзан Аткинс из «Семьи Мэнсона». После этого она снималась в слэшере «Крик», а в 2024 году — в «Аноре», получившей в общей сложности пять «Оскаров», а до этого ещё «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах.

Впервые в истории российского кино номинированный на эту кинопремию Юра Борисов (номинация: «Лучшая мужская роль второго плана» - прим. ред.) награду не получил. Его, как и в номинациях других премий (BAFTA, «Золотой глобус», Премия Гильдии актёров), обошёл Киран Калкин, звезда картины «Настоящая боль», и это было предсказуемо. Дело даже не в том, что картина исследует заведомо выигрышную тему — Холокост. Просто у Калкина банально значительно больше экранного времени. Можно вспомнить, что легендарный Энтони Хопкинс получил «Оскар» за роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят», не проведя на экране и 20 минут в общей сложности. А Киран то и дело мелькал в кадре на протяжении практически всей картины. У него был хронометраж, чтобы показать себя, особенно играя только «роль второго плана».

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#картины
#актриса
#отношения
#премия оскар
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Юра Борисов сможет сделать контурную пластику за счет организаторов «Оскара»
05 марта 2025, 18:59

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Звезда фильма «Анора» Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара» на 19 млн рублей, сообщила газета «Комсомольская правда».
После церемонии премии «Оскар» всем артистам, которые получили номинацию, презентовали подарочные наборы. В них вошли сертификат на отпуск либо на Мальдивах, либо на Шри-Ланке, сертификат на персональное шоу иллюзиониста Карла Кристмана, контурную пластику, а еще брендовая одежда.

Вместе с тем номинанты стали обладателями сертификатов на ремонт домов, которые пострадали во время пожаров в Лос-Анджелесе.

Уточнялось, что стоимость первой части подарков составляет 19 млн рублей.

Еще после премии прошел ужин, меню которого оценили в 600 тысяч долларов (порядка 53 млн рублей). Артистов кормили не только привычными салатами и стейками, но и статуэтками «Оскара» из копченого лосося с черной икрой белуги.

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#премия оскар
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«Я ненавижу Тарковского! Это деградирующий кинематограф»: Сарик Андреасян наорал на студентов киноколледжа в Москве
Сарик Андреасян поругался со студентами киноколледжа в Москве
05 марта 2025, 18:48

Сарик Андреасян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Продюсер Сарик Андреасян встретился со студентами столичного киноколледжа. Однако в ходе беседы высказал пренебрежение авторскому кино и со скандалами покинул аудиторию.
Режиссёр выступил с лекцией в московском киноколледже №40. Он дискутировал со студентами на темы, касающиеся кинематографа. Однако из студенток спросила у Андреасяна о ценности некоммерческого кино.

На это продюсер разразился гневной тирадой, а при упоминании фамилии культового советского режиссёра фильма «Сталкер» негативно высказался в его адрес.

«Я ненавижу Тарковского! Это ужасно. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг», – эмоционально заявил Андреасян.

Также он попытался объяснить студентам, что фестивальное кино бесполезно, поскольку на нём не заработаешь много денег. А фильм «Анора», номинированный на премию «Оскар», и вовсе назвал маргинальным.

Однако студенты не согласились с позицией Андреасяна и поспешили защитить авторское кино и фильм «Анора», из-за чего между ними и режиссёром произошла перепалка с оскорблениями.

В результате режиссёр, нецензурно выражаясь, осадил всех присутствующих и покинул учебное заведение.

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