Айза-Лилуна Ай рассказала, не пугает ли её разница в возрасте с бойфрендом

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)
В сентябре прошлого года Айза-Лилуна Ай рассекретила своего бойфренда. Им оказался Степан Кузьмиченко из Нижневартовска, который на 10 лет младше девушки.
Возлюбленные познакомились в Москве благодаря общей подруге. Накануне бывшая возлюбленная рэпера Гуфа раскрыла некоторые подробности их первой встречи.
Айза-Лилуна призналась, что сначала приняла Степана за «мажора со смазливым лицом», а позже поняла, что сильно ошиблась. Девушка счастлива со своим избранником уже около полугода.
Сегодня блогер в соцсетях раскрыла, пугает ли её большая разница в возрасте с бойфрендом.
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Айза-Лилуна призналась, что сначала приняла Степана за «мажора со смазливым лицом», а позже поняла, что сильно ошиблась. Девушка счастлива со своим избранником уже около полугода.
Сегодня блогер в соцсетях раскрыла, пугает ли её большая разница в возрасте с бойфрендом.
«Были очень сильные [страхи]. Сейчас появляется небольшой страх, когда в интернете оскорбляют и высмеивают. В общении со Степаном этой разницы не чувствуется совсем», – написала певица.Также Ай сообщила, что Степан по знаку зодиака Скорпион, а их она просто обожает.
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Анастасия Чинкова