«Мои дети конкретно офигели»: Айза поделилась ошибками, которые допустила при воспитании сыновей

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)
Айза воспитывает сыновей от двух разных мужчин. Отцами мальчиков являются рэпер Гуф и серфер Дмитрий Анохин. Сама блогер говорит, что хотела стать другом для детей, но в итоге утратила авторитет в их глазах.
Как пишет Starhit, Айза сожалеет о выбранной ей модели воспитания. В результате сыновья перестали воспринимать серьезный тон матери. На фоне своих ошибок блогер советует быть для детей в первую очередь родителем, а уже потом другом.
Девушка заявляет, что для детей необходимо быть авторитетом. К тому же блогер советует наказывать своего ребенка, так как иначе родитель рискует потерять контроль. Сама Айза призналась, что пренебрегала наказаниями.
Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)
Свои ошибки девушка объясняет инфантильным поведением и жизненными обстоятельствами. С последним она связывает опыт с первым супругом Гуфом, который часто пропадал на гастролях и злоупотреблял запрещенными веществами. После пяти лет отношений Айза рассталась с артистом. Далее блогеру пришлось самой зарабатывать на жизнь и обеспечивать сыну комфортные условия.
Со вторым мужем Дмитрием Анохиным совместная жизнь также не сложилась. Развод сопровождался скандалами и взаимными оскорблениями в соцсетях. В довесок были споры насчет совместного салона красоты.
Научившись на своих ошибках Айза призналась, что стала больше уделять времени семье. Благодаря этому ей удалось вернуть авторитет сыновей. Сейчас старшему Сэму исполнится уже 15 лет, а младший Элвис отпраздновал в октябре 8—летие.
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«Я совершила одну огромную ошибку в воспитании детей — позволила им стать моими друзьями. Мне казалось, что это правильно. Сейчас я пожимаю плоды вот этого неправильного, деструктивного даже, можно сказать, пунктика. Сейчас, конечно же, мы стараемся все перевернуть с головы на ноги, потому что мои дети конкретно офигели», — говорит Айза.
Девушка заявляет, что для детей необходимо быть авторитетом. К тому же блогер советует наказывать своего ребенка, так как иначе родитель рискует потерять контроль. Сама Айза призналась, что пренебрегала наказаниями.
Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)
Свои ошибки девушка объясняет инфантильным поведением и жизненными обстоятельствами. С последним она связывает опыт с первым супругом Гуфом, который часто пропадал на гастролях и злоупотреблял запрещенными веществами. После пяти лет отношений Айза рассталась с артистом. Далее блогеру пришлось самой зарабатывать на жизнь и обеспечивать сыну комфортные условия.
«Мой старший ребенок принял на себя роль родителя, и он уже в 14 лет с тревожным расстройством, потому что у мамы не было никакого графика, потому что моя работа начиналась в пять утра, заканчивалась в три ночи. Абсолютно ненормированный сон, график. Дети ложатся, когда хотят. Это ощущение небезопасности. Плюс частое отсутствие из-за работы, так как я мать-одиночка, дома дети остаются с няней», — поделилась Айза.
Со вторым мужем Дмитрием Анохиным совместная жизнь также не сложилась. Развод сопровождался скандалами и взаимными оскорблениями в соцсетях. В довесок были споры насчет совместного салона красоты.
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Научившись на своих ошибках Айза призналась, что стала больше уделять времени семье. Благодаря этому ей удалось вернуть авторитет сыновей. Сейчас старшему Сэму исполнится уже 15 лет, а младший Элвис отпраздновал в октябре 8—летие.
«Быть мамой, той мамой, которой я сейчас являюсь, родителем, авторитетом, взрослым, быть домом вне дома, когда ты являешься целым миром для этих детей — очень сложно. Слава богу, есть успехи. Но ко всему добавился переходный возраст. У нас происходит сепарация со старшим сыном. Она очень сложная, потому что мы с ним умудрились пережить кучу всяких ситуаций, мы были и без дома, и развод, и все остальное», — рассказала Айза на YouTube-канале «Цифровой психолог Вера Ганеева».
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Иван Мусатов