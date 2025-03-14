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«Мои дети конкретно офигели»: Айза поделилась ошибками, которые допустила при воспитании сыновей

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза воспитывает сыновей от двух разных мужчин. Отцами мальчиков являются рэпер Гуф и серфер Дмитрий Анохин. Сама блогер говорит, что хотела стать другом для детей, но в итоге утратила авторитет в их глазах.
Как пишет Starhit, Айза сожалеет о выбранной ей модели воспитания. В результате сыновья перестали воспринимать серьезный тон матери. На фоне своих ошибок блогер советует быть для детей в первую очередь родителем, а уже потом другом.

«Я совершила одну огромную ошибку в воспитании детей — позволила им стать моими друзьями. Мне казалось, что это правильно. Сейчас я пожимаю плоды вот этого неправильного, деструктивного даже, можно сказать, пунктика. Сейчас, конечно же, мы стараемся все перевернуть с головы на ноги, потому что мои дети конкретно офигели», — говорит Айза.

Девушка заявляет, что для детей необходимо быть авторитетом. К тому же блогер советует наказывать своего ребенка, так как иначе родитель рискует потерять контроль. Сама Айза призналась, что пренебрегала наказаниями.

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Свои ошибки девушка объясняет инфантильным поведением и жизненными обстоятельствами. С последним она связывает опыт с первым супругом Гуфом, который часто пропадал на гастролях и злоупотреблял запрещенными веществами. После пяти лет отношений Айза рассталась с артистом. Далее блогеру пришлось самой зарабатывать на жизнь и обеспечивать сыну комфортные условия.

«Мой старший ребенок принял на себя роль родителя, и он уже в 14 лет с тревожным расстройством, потому что у мамы не было никакого графика, потому что моя работа начиналась в пять утра, заканчивалась в три ночи. Абсолютно ненормированный сон, график. Дети ложатся, когда хотят. Это ощущение небезопасности. Плюс частое отсутствие из-за работы, так как я мать-одиночка, дома дети остаются с няней», — поделилась Айза.

Со вторым мужем Дмитрием Анохиным совместная жизнь также не сложилась. Развод сопровождался скандалами и взаимными оскорблениями в соцсетях. В довесок были споры насчет совместного салона красоты.

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Научившись на своих ошибках Айза призналась, что стала больше уделять времени семье. Благодаря этому ей удалось вернуть авторитет сыновей. Сейчас старшему Сэму исполнится уже 15 лет, а младший Элвис отпраздновал в октябре 8—летие.

«Быть мамой, той мамой, которой я сейчас являюсь, родителем, авторитетом, взрослым, быть домом вне дома, когда ты являешься целым миром для этих детей — очень сложно. Слава богу, есть успехи. Но ко всему добавился переходный возраст. У нас происходит сепарация со старшим сыном. Она очень сложная, потому что мы с ним умудрились пережить кучу всяких ситуаций, мы были и без дома, и развод, и все остальное», — рассказала Айза на YouTube-канале «Цифровой психолог Вера Ганеева».

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Анна Седакова (Фото: Инстаграм* @annasedokova)

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«Я сейчас могу разговаривать лишь языком музыки, выворачивая душу на изнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить», — заявила Седакова.

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Актриса Милли Бобби Браун намерена побреется налысо после рождения первенца
13 марта 2025, 21:23

Милли Бобби Браун (Фото: Инстаграм* @milliebobbybrown)

Американская актриса Милли Бобби Браун собирается обрить голову после рождения первенца, сообщил Radar Online.
Раньше Браун уже срезала волосы ради дебютной роли Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», который вышел в эфир в 2016 году, когда артистке было 11 лет.

По словам Милли, она обычно не думает о волосах. Когда она побрилась налысо, то поняла, что волосы «не являются частью ее ауры». Опыт обривания артистка называет «освобождающим», она хотела бы посоветовать его другим девушкам.

«Может быть, я бы сбрила их прямо перед родами, потому что я думаю, что волосы — это такое испытание, с которым в любом случае приходится иметь дело. Я собираюсь воспитывать своего ребенка. Зачем возиться с моими волосами? И я думаю, что это освобождающий опыт», — добавила Милли Бобби Браун.

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Донателла Версаче покинула пост директора Versace и показала архивные фото с умершим братом Джанни
Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace
13 марта 2025, 20:45

Донателла Версаче (Фото: Инстаграм* @donatella_versace)

Донателла Версаче ушла с поста креативного директора дома Versace и трогательно обратилась к своему умершему брату и по совместительству основателю бренда Джанни. О своем решении 69-летняя модельер написала в социальных сетях.
«Для меня было величайшей честью продолжить дело моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что мне передалась часть его духа и упорства», — написала она.

Однако Донателла не покинула модный дом навсегда. Она стала главным амбассадором бренда. Модельер подчеркнула, что осталась самым страстным поклонником Versace.

«Versace в моей ДНК и всегда в моём сердце», — заключила Донателла.

Донателла и Джанни Версаче (Фото: Инстаграм* @donatella_versace)


В другой своей публикации она показала несколько архивных фотографий с Джанни Версаче, которого убили в 1997 году.

«Надеюсь, ты гордишься мной», — обратилась модельер к брату.

Поклонники модного дома и самой Донателлы поддержали ее в комментариях.

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#фото
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«Между ними обоими есть недопонимание»: звезда «Эйфории» Сидни Суини рассталась с женихом
Daily Mail: Сидни Суини и Джонатан Давино собираются жить отдельно
13 марта 2025, 20:23

Сидни Суини (Фото: Инстаграм* @sydney_sweeney)

Актриса Сидни Суини и ее жених Джонатан Давино собираются разобраться в том, что происходит в их отношениях. Пара думает об окончательном расставании.
Звезда сериала «Эйфория» помолвлена с бизнесменом и продюсером с 2022 года. Пару нередко видели на романтических свиданиях, они выглядели счастливыми. Однако с января Сидни влюбленные почти перестали появляться вместе.

Сегодня выяснилось, что Суини и Давино переживают серьезный кризис в отношениях. 27-летняя актриса и ее 41-летний избранник приняли решение разъехаться. Они пока не знают, сохранят ли отношения или расстанутся.

«Они решили держаться подальше друг от друга, чтобы переосмыслить, что важнее — сохранить любовь или двигаться дальше по отдельности», — отметил источник Daily Mail.

В окружении Сидни полагают, что причиной проблем в союзе стала ее стремительно развивающаяся карьера. Джонатан хотел, чтобы актриса больше времени уделяла личной жизни.

«Ее карьера процветает, ей это нравится. Остепениться сейчас, возможно, будет неправильно. Сидни хочет семью, хочет выйти замуж, но не так скоро, как она изначально предполагала, и не так скоро, как хочет Джонатан. Поэтому между ними обоими есть недопонимание», — подчеркнул инсайдер.

У артистки есть чувства к бизнесмену. Но в то же время она хочет гармонично совмещать любовь и карьеру. Друзья Сидни и Джонатана уверены, что пара в итоге расстанется.

«Он намного старше ее, Суини только начинает входить в основную и важную часть своей профессиональной жизни. Ей нужно понять, что для нее важнее всего», — поделился источник.

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#свадьба
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#бизнесмен
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Заставил сделать аборт и ушёл к Алфёровой: простила ли танцовщица Татьяна Лейбель предательство Абдулова?
13 марта 2025, 18:09

Татьяна Лейбель (Кадр из фильма «Двое в новом доме»)

До встречи с Ириной Алфёровой Александр Абдулов состоял в отношениях с эффектной и яркой танцовщицей Татьяной Лейбель. Когда Абдулов познакомился со своей будущей женой, он только и говорил о ней, забыв о Татьяне. Воспоминает ли сейчас танцовщица свою неудачу в борьбе за сердце актёра? Подробнее — в материале «Радио 1».

Отношения с Александром Абдуловым


В 1975 году начинающий актёр Александр Абдулов впервые увидел Татьяну Лейбель. Их отношения стали портиться, когда Татьяна сообщила Александру о том, что ждёт ребёнка.
«Я не готов стать отцом!» — сказал тогда Абдулов.
Он настоял на том, чтобы Татьяна сделала аборт. Ей ничего не оставалось, как прервать беременность.
«У меня не было ни жилья, ни денег, ни поддержки», — вспоминает она.

Выбрал Ирину Алфёрову


Когда в театре «Ленком» появилась Ирина Алфёрова, Абдулов, не сдерживая восторга, делился с Татьяной новыми впечатлениями. А вскоре в Ереване начались его ухаживания за актрисой. Лейбель, не дождавшись объяснений, собрала вещи и ушла.
«С Ирой Алфёровой мы никогда не общались, даже не говорили по телефону. Я видела её только в спектакле, где она играла роль без слов. Красота, но не более того… Однако в какой-то момент мне стало казаться, что Ира как будто присутствует в нашей жизни с Сашей. Наша любовь была обречена с самого начала. Зависть, ревность…» — откровенничала танцовщица.
Александр Абдулов и Ирина Алфёрова (Фото: РИА Новости/Т.Шахвердиев)

Кстати, Лейбель утверждала, что через месяц после свадьбы Абдулов провёл с ней ночь.

Новая жизнь


После разрыва с Александром Абдуловым Татьяна Лейбель приняла предложение своего давнего ухажёра Бориса Быстрова, но быстро поняла, что это не её судьба. Спустя время она встретила Игоря, с которым в этом году отметит уже 43 года совместной жизни.

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Сейчас Татьяна живёт в Канаде, наслаждаясь спокойствием и уединением. В последние годы Лейбель предпочитает не вспоминать о прошлом, хотя в начале 2010-х давала откровенные интервью.

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#актёр
#любовь
#отношения
#интервью
#беременность
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