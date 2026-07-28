Айза-Лилуна Ай рассказала, как муж поддержал её во время болезни

28 июля 2026, 23:00

Айза-Лилуна Ай рассказала о трогательном сюрпризе от супруга во время болезни

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками, как супруг Степан Кузьменко позаботился о ней, когда она почувствовала себя плохо. Блогер призналась, что внезапно столкнулась с недомоганием, однако надеется быстро восстановиться.





В личном блоге Айза опубликовала фотографию роскошного букета красных роз и рассказала, что муж окружил её заботой, заметив первые признаки болезни.





«Меня что-то знобит. Муж накрыл пледом и подарил любимые цветы», — поделилась блогер.

«До завтра нужно выздороветь! Слишком много дел, чтобы болеть», — написала она.