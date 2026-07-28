Айза-Лилуна Ай рассказала, как муж поддержал её во время болезни
Айза-Лилуна Ай рассказала о трогательном сюрпризе от супруга во время болезни
Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками, как супруг Степан Кузьменко позаботился о ней, когда она почувствовала себя плохо. Блогер призналась, что внезапно столкнулась с недомоганием, однако надеется быстро восстановиться.
В личном блоге Айза опубликовала фотографию роскошного букета красных роз и рассказала, что муж окружил её заботой, заметив первые признаки болезни.
«Меня что-то знобит. Муж накрыл пледом и подарил любимые цветы», — поделилась блогер.Несмотря на плохое самочувствие, Айза призналась, что не планирует долго болеть. По её словам, впереди слишком много важных дел, поэтому она рассчитывает уже в ближайшее время вернуться к привычному ритму жизни.
«До завтра нужно выздороветь! Слишком много дел, чтобы болеть», — написала она.