Кристина Орбакайте воссоединилась с сыном Дени в Монако
Кристина Орбакайте провела время с 28-летним сыном в Европе
Кристина Орбакайте поделилась редкими семейными кадрами из поездки по Европе. Певица вместе с мужем Михаилом Земцовым, дочерью Клавдией и 28-летним сыном Дени встретилась в Монако, где семья продолжила совместное путешествие.
В соцсетях артистка опубликовала видео из автомобиля. За рулём находился Михаил Земцов, а на заднем сиденье рядом с младшей сестрой Клавдией расположился улыбающийся Дени.
«Мы едем дальше. И мы уже в Монако. Семья разрастается с каждым городом», — написала Орбакайте.У Кристины Орбакайте трое детей. Старший сын Никита родился в браке с Владимиром Пресняковым, Дени — в отношениях с бизнесменом Русланом Байсаровым, а младшая дочь Клавдия появилась на свет в браке певицы с Михаилом Земцовым в 2012 году.