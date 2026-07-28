Кристина Орбакайте воссоединилась с сыном Дени в Монако

28 июля 2026, 22:49

Кристина Орбакайте провела время с 28-летним сыном в Европе

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* / @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте поделилась редкими семейными кадрами из поездки по Европе. Певица вместе с мужем Михаилом Земцовым, дочерью Клавдией и 28-летним сыном Дени встретилась в Монако, где семья продолжила совместное путешествие.





В соцсетях артистка опубликовала видео из автомобиля. За рулём находился Михаил Земцов, а на заднем сиденье рядом с младшей сестрой Клавдией расположился улыбающийся Дени.





«Мы едем дальше. И мы уже в Монако. Семья разрастается с каждым городом», — написала Орбакайте.