Надежда Мамаева рассказала о пополнении в семье

28 июля 2026, 22:29

Вслед за Оксаной Самойловой жена Павла Мамаева завела карликовую козу

Надежда Мамаева (Фото: Instagram* / @mamaeva_nadihope)

Надежда Мамаева рассказала в соцсетях, что в их загородном доме появился новый питомец. Жена футболиста Павла Мамаева призналась, что семья долго выбирала необычное домашнее животное и в итоге остановилась на карликовой козочке по кличке Мами.





По словам Надежды, изначально они планировали завести гуся, однако в последний момент изменили решение. Ради нового питомца ей даже пришлось преодолеть около 250 километров в обе стороны.





«Они вообще не пахнут и очень любят детей. Она за ними бегает, прыгает и совсем не проявляет агрессию», — рассказала участница шоу «Мастер игры».