Надежда Мамаева рассказала о пополнении в семье
Вслед за Оксаной Самойловой жена Павла Мамаева завела карликовую козу
Надежда Мамаева рассказала в соцсетях, что в их загородном доме появился новый питомец. Жена футболиста Павла Мамаева призналась, что семья долго выбирала необычное домашнее животное и в итоге остановилась на карликовой козочке по кличке Мами.
По словам Надежды, изначально они планировали завести гуся, однако в последний момент изменили решение. Ради нового питомца ей даже пришлось преодолеть около 250 километров в обе стороны.
«Они вообще не пахнут и очень любят детей. Она за ними бегает, прыгает и совсем не проявляет агрессию», — рассказала участница шоу «Мастер игры».Мамаева отметила, что козочка быстро освоилась в новом доме и уже стала любимицей семьи. Ранее похожим пополнением в хозяйстве похвасталась и Оксана Самойлова, которая также завела козу для своего загородного дома.