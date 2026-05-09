Айза-Лилуна Ай рассказала о сделанной в Южной Корее пластической операции

09 мая 2026, 19:44

Айза-Лилуна Ай рассказала о подтяжке лица за 900 тысяч рублей

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками подробностями пластической операции, которую решила сделать в Южной Корее. Блогер рассказала, что выбрала процедуру мини-лифтинга лица и осталась впечатлена уровнем местной медицины, а также скоростью восстановления после вмешательства.Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками подробностями пластической операции, которую решила сделать в Южной Корее. Блогер рассказала, что выбрала процедуру мини-лифтинга лица и осталась впечатлена уровнем местной медицины, а также скоростью восстановления после вмешательства.





По словам Айзы, операция проходила под седацией, без применения общего наркоза. Благодаря этому она быстро пришла в себя и уже спустя короткое время смогла самостоятельно передвигаться. Звезда с удивлением отметила, что на следующий день после процедуры чувствовала себя настолько хорошо, что собиралась отправиться на шопинг.



Айза-Лилуна Ай также раскрыла стоимость операции — около 900 тысяч рублей. Она объяснила, что долго выбирала специалиста и остановилась на хирурге, который использует щадящую технику с разрезами за козелком уха и в нижней части подбородка. По её мнению, такой подход помогает сохранить естественную внешность и аккуратно подчеркнуть контуры лица без заметных следов вмешательства.



Блогер призналась, что осталась довольна результатом и особенно отметила, насколько привычными и «лёгкими» подобные процедуры считаются в Южной Корее.