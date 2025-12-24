Айза-Лилуна Ай рассказала о сложностях подготовки к свадьбе
Айза-Лилуна Ай поделилась подробностями подготовки к свадьбе с женихом Степаном Кузьменко. Об этом сообщает Super.
По словам блогера, пара сталкивается с трудностями при организации официальной росписи на Бали. Главная проблема — пока не удается связаться с консульством.
«Как только мы сможем решить вопрос с росписью в консульстве на Бали так и сообщу подробности торжества. Если тут не получится, то полетим в Россию. Может, консульство Индонезии увидит эту новость, как мы пытаемся достучаться до них», — рассказала Айза.Напомним, о помолвке Айзы и Степана стало известно в конце октября: предложение руки и сердца блогер получила прямо во время телешоу и сразу согласилась. Сейчас Айза живет на Бали и воспитывает двоих детей: 15-летнего Сэма от брака с Гуфом и 9-летнего Элвиса от Дмитрия Анохина.