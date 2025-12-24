Айза-Лилуна Ай рассказала о сложностях подготовки к свадьбе

24 декабря 2025, 22:50

Айза-Лилуна Ай пытается согласовать свадебную роспись на Бали

Айза-Лилуна Ай с женихом (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай поделилась подробностями подготовки к свадьбе с женихом Степаном Кузьменко. Об этом сообщает Super.





По словам блогера, пара сталкивается с трудностями при организации официальной росписи на Бали. Главная проблема — пока не удается связаться с консульством.





«Как только мы сможем решить вопрос с росписью в консульстве на Бали так и сообщу подробности торжества. Если тут не получится, то полетим в Россию. Может, консульство Индонезии увидит эту новость, как мы пытаемся достучаться до них», — рассказала Айза.