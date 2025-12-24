«Перещёлкнуло»: Оксана Самойлова объяснила, когда поняла, что пора разводиться с Джиганом

24 декабря 2025, 22:37

Оксана Самойлова призналась, что решение о разводе пришло внезапно

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова поделилась подробностями переломного момента в браке с Джиганом. Об этом сообщает Super.





На благотворительном мероприятии для детей из детского дома и интерната она рассказала, что решение развестись не было связано с одним конфликтом, а осознание пришло внезапно в обычный день.





«Я просто однажды проснулась и подумала: что я вообще тут делаю? Зачем? Это было реально в один день, как будто меня перещёлкнуло. <…> Я поняла, что это конец. Он абсолютно не эмпатичный: “Да успокойся, заткнись, что ты городишь? Иди подумай” — примерно так», — призналась Самойлова.