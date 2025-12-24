«Перещёлкнуло»: Оксана Самойлова объяснила, когда поняла, что пора разводиться с Джиганом
Оксана Самойлова призналась, что решение о разводе пришло внезапно
Оксана Самойлова поделилась подробностями переломного момента в браке с Джиганом. Об этом сообщает Super.
На благотворительном мероприятии для детей из детского дома и интерната она рассказала, что решение развестись не было связано с одним конфликтом, а осознание пришло внезапно в обычный день.
«Я просто однажды проснулась и подумала: что я вообще тут делаю? Зачем? Это было реально в один день, как будто меня перещёлкнуло. <…> Я поняла, что это конец. Он абсолютно не эмпатичный: “Да успокойся, заткнись, что ты городишь? Иди подумай” — примерно так», — призналась Самойлова.Напомним, блогерка подала на развод с Джиганом 6 октября, а рэпер на одном из заседаний подал ходатайство о примирении.