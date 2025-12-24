Достижения.рф

Алексей Столяров поделился фото с тайной свадьбы

Блогер Алексей Столяров и Вера Бондарева сыграли свадьбу в Грибоедовском ЗАГСе
Алексей Столяров и Вера Бондарева (Фото: Instagram* / @stoliarovaleksey)

17 декабря стало известно, что Алексей Столяров тайно женился на Вере Бондаревой. Пара опубликовала первые снимки с церемонии в соцсетях.



Отношения блогера и чемпионки мира по бальным танцам развивались стремительно: летом 2024 года они подтвердили роман, а уже весной 2025-го Вера получила предложение руки и сердца.

Столяров отметил, что после свадьбы в его жизни мало что изменилось. По его словам, уверенные в себе мужчины готовы взять ответственность за свои отношения и связать жизнь с любимой.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0