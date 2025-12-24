«Это мой олень»: Оксана Самойлова пообещала представить нового возлюбленного

24 декабря 2025, 21:56

Оксана Самойлова готовит пресс-конференцию для «своего оленя»

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова призналась, что пока у неё нет новых отношений. Об этом сообщает Super.





Однако когда она встретит своего человека и поймёт, что всё серьёзно, блогер планирует устроить пресс-конференцию, чтобы представить избранника публике.





«Если уже будут устоявшиеся отношения, конечно, я вам всем презентую [избранника]. Сделаем пресс-конференцию: "Здравствуйте. Это мой олень"», — поделилась Самойлова на благотворительном мероприятии для воспитанников детского дома и интерната.