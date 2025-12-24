«Это мой олень»: Оксана Самойлова пообещала представить нового возлюбленного
Оксана Самойлова готовит пресс-конференцию для «своего оленя»
Оксана Самойлова призналась, что пока у неё нет новых отношений. Об этом сообщает Super.
Однако когда она встретит своего человека и поймёт, что всё серьёзно, блогер планирует устроить пресс-конференцию, чтобы представить избранника публике.
«Если уже будут устоявшиеся отношения, конечно, я вам всем презентую [избранника]. Сделаем пресс-конференцию: "Здравствуйте. Это мой олень"», — поделилась Самойлова на благотворительном мероприятии для воспитанников детского дома и интерната.Она добавила, что разница в возрасте для неё не имеет значения.