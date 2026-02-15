«Мужественнее, чем 40-летние тюбики»: Айза-Лилуна Ай резко ответила хейтерам сына
Длинные волосы 9-летнего сына Айзы вызвали споры в Сети
Младший сын Айзы столкнулся с волной критики из-за длинных волос. Блогер регулярно публикует семейные кадры, и чаще всего в объектив попадает 9-летний Элвис.
По словам Айзы, ей постоянно пишут язвительные комментарии по поводу причёски ребёнка. Звезда не стала молчать и жёстко ответила недоброжелателям.
«Мой 9-летний сын со своими длинными, шикарными, густыми волосами гораздо мужественнее, чем 40-летние тюбики, которые пишут унизительные сообщения про ребёнка со своих проперженных диванов. А может мой сын апачи, или суми, или пхом? А может у него длинные волосы по религиозным соображениям? Не задавались таким вопросом? Ну, а если без шуток, то выходите уже из леса со своими бритыми головами и лобками и начните жить современную жизнь», — заявила она.В поддержку мальчика высказался и Гуф, оставив в комментариях эмоджи в знак солидарности.
Поклонники блогера разделились во мнениях, но многие отметили, что самовыражение ребёнка — личное дело семьи, а внешность не повод для нападок.