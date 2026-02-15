«Я голос потеряла»: Семенович призналась, что скандал с видео ударил по её здоровью
Анна Семенович три дня плакала из-за слитого видео с пляжа
Анна Семенович тяжело пережила скандал вокруг видео с отдыха, которое распространилось в сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На кадрах певица запечатлена во время отпуска с возлюбленным, и ролик вызвал бурное обсуждение из-за изменений в её фигуре. По словам артистки, ситуация серьёзно сказалась на самочувствии.
«Я вообще три дня не могла в себя прийти, я даже голос потеряла, я заболела, у меня упал иммунитет, я плакала. Плакала моя мама, она вообще ничего не поняла, безумно расстроилась», — поделилась певица на «Празднике для всех влюблённых МУЗ ТВ».Семенович также продемонстрировала свою фигуру и подчеркнула, что продолжает работать над собой, хотя процесс даётся ей непросто. При этом артистка призналась, что болезненно реагирует на хейт и до сих пор обижается на людей, которые позволяют себе резкие высказывания в её адрес.