«Я голос потеряла»: Семенович призналась, что скандал с видео ударил по её здоровью

15 февраля 2026, 15:09

Анна Семенович три дня плакала из-за слитого видео с пляжа

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович тяжело пережила скандал вокруг видео с отдыха, которое распространилось в сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На кадрах певица запечатлена во время отпуска с возлюбленным, и ролик вызвал бурное обсуждение из-за изменений в её фигуре. По словам артистки, ситуация серьёзно сказалась на самочувствии.





«Я вообще три дня не могла в себя прийти, я даже голос потеряла, я заболела, у меня упал иммунитет, я плакала. Плакала моя мама, она вообще ничего не поняла, безумно расстроилась», — поделилась певица на «Празднике для всех влюблённых МУЗ ТВ».