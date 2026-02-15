Достижения.рф

«Волшебник» порадовал: Татьяна Брухунова похвасталась роскошным подарком

Евгений Петросян подарил супруге винтажные часы за сотни тысяч рублей
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Евгений Петросян вновь порадовал супругу необычным презентом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Татьяна Брухунова рассказала в соцсетях, что получила от «волшебника» роскошные винтажные часы-будильник стоимостью примерно от 100 до 140 тысяч рублей.

По словам Татьяны, найти подобный экземпляр непросто, однако для Петросяна, судя по всему, нет ничего невозможного. Коллекционная вещь стала очередным дорогим и стильным подарком в её коллекции.

Поклонники пары отметили, что юморист не жалеет средств для любимой, а сама Брухунова с удовольствием делится деталями редких и изысканных находок.

Софья Метелева

