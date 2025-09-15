«Не продала»: Алексей Панин* раскрыл правду о Лолите Милявской
Алексей Панин* прокомментировал высказывание Лолиты Милявской об Алле Пугачёвой
Актёр Алексей Панин* положительно отозвался о словах Лолиты Милявской в адрес Аллы Пугачёвой. Соответствующее заявление он сделал в своём блоге.
Панин* сообщил, что о недавнем интервью Пугачёвой сейчас говорит множество людей. Актёр, который находится в США, обратил внимание на высказывания певицы Лолиты Милявской, которая ранее назвала Пугачёву величайшим русским достоянием.
«Снимаю шляпу, Лола молодец», — сказал Панин*.Актёр упомянул, что знаком с Милявской очень давно.
«Несмотря на то, что мы все находимся по разные стороны баррикад, мы с Лолой когда-то были очень близкими людьми, могли по пять часов трындеть по телефону», — заверил Панин.*Он добавил, что, несмотря на всё, певица «не продала и не предала» его.
*Признан иноагентом на территории РФ, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.