«Не продала»: Алексей Панин* раскрыл правду о Лолите Милявской

15 сентября 2025, 11:02

Алексей Панин* прокомментировал высказывание Лолиты Милявской об Алле Пугачёвой

Алексей Панин* (Фото: кадр из сериала «Однажды в милиции»)

Актёр Алексей Панин* положительно отозвался о словах Лолиты Милявской в адрес Аллы Пугачёвой. Соответствующее заявление он сделал в своём блоге.





Панин* сообщил, что о недавнем интервью Пугачёвой сейчас говорит множество людей. Актёр, который находится в США, обратил внимание на высказывания певицы Лолиты Милявской, которая ранее назвала Пугачёву величайшим русским достоянием.

«Снимаю шляпу, Лола молодец», — сказал Панин*.

«Несмотря на то, что мы все находимся по разные стороны баррикад, мы с Лолой когда-то были очень близкими людьми, могли по пять часов трындеть по телефону», — заверил Панин.*