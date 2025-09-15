С Аллы Пугачёвой потребовали астрономическую сумму из-за скандального интервью
Адвокат Александр Трещёв подал в суд на певицу Аллу Пугачёву. Он требует взыскать с неё 1,5 млрд рублей за её высказывания в одном из недавних интервью. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Юрист обратил внимание на слова Пугачёвой о главе самопровозглашённой Ичкерии Джохаре Дудаеве. В беседе певица положительно отзывалась о нём и выражала сожаление, что не смогла предотвратить его гибель. Трещёв утверждает, что в интервью артистка критиковала российские власти и оскорбила ветеранов боевых действий.
Адвокат оценил сумму иска в 1,5 млрд рублей как компенсацию морального вреда. Он заявил, что в случае выигрыша перечислит все средства на помощь ветеранам, а себе оставит только один рубль.
В том же интервью Алла Пугачёва впервые прокомментировала свой отъезд из России, заявив, что Родина её предала. Она отметила, что изначально не планировала эмигрировать и приняла это решение быстро.
