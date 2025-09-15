С Аллы Пугачёвой потребовали астрономическую сумму из-за скандального интервью

15 сентября 2025, 13:16

Высказывания о Дудаеве и ветеранах обернулись для Пугачёвой иском на 1,5 млрд

Алла Пугачёва (Фото: кадр из интервью YouTube-канала «Скажи Гордеевой»)

Адвокат Александр Трещёв подал в суд на певицу Аллу Пугачёву. Он требует взыскать с неё 1,5 млрд рублей за её высказывания в одном из недавних интервью. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.