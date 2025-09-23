Достижения.рф

Айза-Лилуна Ай тепло поздравила Гуфа с днём рождения, назвав его любимым бывшим

Айза-Лилуна Ай с Гуфом и детьми (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Российскому рэперу Гуфу исполнилось 46 лет. Его бывшая супруга, Айза-Лилуна Ай, решила поздравить артиста публично, опубликовав в соцсетях архивные фотографии из их совместной жизни.



В своём послании она подчеркнула, что рада возможности поздравить Гуфа и отметила улучшение их отношений. По словам Айзы, она гордится тем, как меняется его жизнь, и ценит сближение рэпера с их общим сыном Сэмом.

Экс-супруга также добавила, что её тёплые чувства к бывшему мужу останутся неизменными, независимо от обстоятельств, и отметила, что их общение стало более дружелюбным и комфортным.

