Айза-Лилуна Ай тепло поздравила Гуфа с днём рождения, назвав его любимым бывшим

23 сентября 2025, 15:24

Айза-Лилуна Ай обратилась к Гуфу, отметив его как самого любимого бывшего мужа

Айза-Лилуна Ай с Гуфом и детьми (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Российскому рэперу Гуфу исполнилось 46 лет. Его бывшая супруга, Айза-Лилуна Ай, решила поздравить артиста публично, опубликовав в соцсетях архивные фотографии из их совместной жизни.