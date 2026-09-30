Айза-Лилуна Ай задолжала налоговой более 100 тысяч рублей
У блогера и предпринимательницы Айзы-Лилуны Ай образовалась задолженность перед налоговой службой. Речь идет о долге по её индивидуальному предпринимательству. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Сумма составляет 102 тысячи 919 рублей 55 копеек. Для звезды это не самый крупный финансовый вопрос, однако теперь задолженность предстоит закрыть перед Федеральной налоговой службой.
Появление долга стало еще одним пунктом в финансовых делах Айзы. При этом пока не уточняется, из чего именно сложилась указанная сумма и связана ли она непосредственно с налогами или другими обязательными платежами по ИП.
Также неизвестно, когда именно блогерша планирует погасить задолженность. Сам факт наличия долга не означает, что вопрос не будет решен в ближайшее время — предприниматель может закрыть такую задолженность после получения соответствующей информации от налоговой.
Айза-Лилуна Ай продолжает совмещать блогерскую деятельность с бизнесом, поэтому финансовые обязательства перед ФНС являются частью её предпринимательской деятельности. Теперь к числу текущих вопросов добавилась задолженность в размере чуть более 102 тысяч рублей.
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