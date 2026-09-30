Айза-Лилуна Ай задолжала налоговой более 100 тысяч рублей

30 сентября 2026, 14:31

У Айзы-Лилуны Ай образовался долг перед ФНС на 102,9 тысячи рублей

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

У блогера и предпринимательницы Айзы-Лилуны Ай образовалась задолженность перед налоговой службой. Речь идет о долге по её индивидуальному предпринимательству. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».