Кличко обратился в суд после смерти Панеттьери из-за имущества их дочери
Владимир Кличко обратился в суд после смерти своей бывшей невесты Хайден Панеттьери. Боксер хочет временно получить полномочия представлять интересы их дочери Кайи в вопросах, связанных с наследством актрисы. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Согласно судебным документам, 11-летняя Кайя является единственной наследницей состояния своей матери. Кличко просит назначить его временным представителем имущества дочери, чтобы он мог заниматься активами до появления постоянного законного представителя.
Как утверждает боксер, после смерти Панеттьери часть принадлежавших ей вещей могла исчезнуть. Речь, в частности, идет об украшениях и дизайнерской одежде. Кличко считает, что имущество дочери необходимо сохранить и защитить до завершения всех юридических процедур.
В своем обращении в суд Владимир хочет получить право «получать, управлять и хранить» активы Кайи. Речь идет именно об управлении наследством в интересах дочери, пока не будет назначен постоянный представитель.
Отношения Кличко и Панеттьери завершились в 2018 году. После расставания боксер получил полную опеку над Кайей. Позже Хайден рассказывала, что это решение далось ей крайне тяжело.
По словам актрисы, Кличко убедил её в том, что из-за проблем с послеродовой депрессией и зависимостью она не может самостоятельно воспитывать дочь. Панеттьери подчеркивала, что передача опеки не означала отказа от ребенка и называла этот период одним из самых тяжелых в своей жизни.
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