Кличко обратился в суд после смерти Панеттьери из-за имущества их дочери

30 сентября 2026, 14:04

Владимир Кличко хочет стать опекуном наследства дочери Хайден Панеттьери

Владимир Кличко (Фото: Instagram* / @klitschko)

Владимир Кличко обратился в суд после смерти своей бывшей невесты Хайден Панеттьери. Боксер хочет временно получить полномочия представлять интересы их дочери Кайи в вопросах, связанных с наследством актрисы. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».