Певица Ольга Бузова заявила, что всегда хотела выступить на Олимпиаде
Российская певица Ольга Бузова рассказала о желании попасть в сборную по плаванию.
Артистка дала интервью изданию «Вечерняя Москва» и призналась, что всегда хотела принять участие в Олимпийских играх.
«Я бы поехала на Олимпиаду! Могла бы попасть в сборную по плаванию. И я отлично катаюсь на лыжах. Есть ещё варианты, но говорить не буду. Пока я певица и готовлюсь к шоу», — заявила она.Ранее Ольга Бузова рассказала о своём профессиональном росте. Певица сообщила, что преподаватели по вокалу удивляются успехам звезды, а её танцевальная лексика стала обширнее и чётче. При этом артистка призналась, что любые сферы даются ей с большим трудом.