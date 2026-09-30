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Певица Ольга Бузова заявила, что всегда хотела выступить на Олимпиаде

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Российская певица Ольга Бузова рассказала о желании попасть в сборную по плаванию.



Артистка дала интервью изданию «Вечерняя Москва» и призналась, что всегда хотела принять участие в Олимпийских играх.

«Я бы поехала на Олимпиаду! Могла бы попасть в сборную по плаванию. И я отлично катаюсь на лыжах. Есть ещё варианты, но говорить не буду. Пока я певица и готовлюсь к шоу», — заявила она.
Ранее Ольга Бузова рассказала о своём профессиональном росте. Певица сообщила, что преподаватели по вокалу удивляются успехам звезды, а её танцевальная лексика стала обширнее и чётче. При этом артистка призналась, что любые сферы даются ей с большим трудом.
Ольга Щелокова

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