«Просто живём, просто любим»: Natan рассказал, как складываются его отношения с женой
Певец Natan раскрыл секрет семейного счастья
Певец Natan впервые за долгое время появился на публике вместе с супругой Анастасией. На премьере шоу «Выживалити» артист рассказал, как сейчас складываются их отношения после громкого скандала, который произошёл в их семье в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Natan, универсального секрета счастливого брака у них нет. Пара старается просто жить, любить друг друга и постоянно работать над отношениями.
«Залог семейного счастья? Постоянная работа над собой. Мы не знаем. Просто живём, просто любим. Сейчас не ходим к психологу. Мы вышли на линию, когда мы учимся слышать друг друга без чьей-то помощи», — поделился певец.Артист отметил, что супруги стараются радовать друг друга разными способами и учатся лучше слышать и понимать друг друга без помощи специалистов.
При этом Natan признался, что для него особенно важны простые проявления заботы. После насыщенного дня ему приятно возвращаться домой, где его ждут накрытый стол и горячий чай.
«Мне достаточно, когда я прихожу домой, а дома накрыто и есть тёплый чай», — рассказал певец.По словам Natan, именно внимание к мелочам и желание радовать друг друга остаются важной частью их семейной жизни.