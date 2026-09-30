«Просто живём, просто любим»: Natan рассказал, как складываются его отношения с женой

30 сентября 2026, 13:33

Певец Natan раскрыл секрет семейного счастья

Natan с женой (Фото: Instagram* / @natan_official)

Певец Natan впервые за долгое время появился на публике вместе с супругой Анастасией. На премьере шоу «Выживалити» артист рассказал, как сейчас складываются их отношения после громкого скандала, который произошёл в их семье в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Natan, универсального секрета счастливого брака у них нет. Пара старается просто жить, любить друг друга и постоянно работать над отношениями.





«Залог семейного счастья? Постоянная работа над собой. Мы не знаем. Просто живём, просто любим. Сейчас не ходим к психологу. Мы вышли на линию, когда мы учимся слышать друг друга без чьей-то помощи», — поделился певец.

«Мне достаточно, когда я прихожу домой, а дома накрыто и есть тёплый чай», — рассказал певец.