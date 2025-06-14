Айза планирует родить третьего ребёнка: «В свои 40 лет я всё ещё могу быть мамой»
Айза Лилуна-Ай заявила о желании родить третьего ребёнка
Айза Лилуна-Ай является матерью двоих детей. Сейчас блогер счастлива с третьим избранником.
После семи лет брака с рэпером Гуфом у Айзы родился первенец Сами. А спустя шесть лет она подарила сына второму супругу – сёрферу Дмитрию Анохину.
Однако останавливаться на двух сыновьях блогер, судя по всему, не намерена. Уже около года она состоит в отношениях со Степаном Кузьменко, который младше её на 10 лет. Айза часто шутит, что новый избранник ей как сын, однако считает, что это её самая спокойная и счастливая любовь.
Сегодня девушка поделилась в личном блоге радостью: из заключения врачей следует, что она может подарить возлюбленному ребёнка и, возможно, даже не одного.
«Приехала в клинику. Хотела сделать всякие капельницы красоты и молодости, но я приехала за другим. У меня встреча с гинекологом – проверить моё женское здоровье, потому что я планирую стать мамой ещё раз, надеюсь, и не один. Надеюсь, мне скажут, что я способна на это. Молитесь за меня», – обратилась Айза к своим поклонникам.После приёма Айза со слезами на глазах поделилась, что невероятно счастлива – в свои 40 лет она сможет ещё раз стать мамой.
Отметим, что Айза осталась с Гуфом в прекрасных отношениях. Пара до сих пор общается, а рэпер с удовольствием проводит время на Бали в компании сына и бывшей избранницы.