Айза планирует родить третьего ребёнка: «В свои 40 лет я всё ещё могу быть мамой»

14 июня 2025, 16:03

Айза Лилуна-Ай заявила о желании родить третьего ребёнка

Айза Лилуна-Ай (фото: Instagram* @aizalovesam)

Айза Лилуна-Ай является матерью двоих детей. Сейчас блогер счастлива с третьим избранником.





После семи лет брака с рэпером Гуфом у Айзы родился первенец Сами. А спустя шесть лет она подарила сына второму супругу – сёрферу Дмитрию Анохину.



Однако останавливаться на двух сыновьях блогер, судя по всему, не намерена. Уже около года она состоит в отношениях со Степаном Кузьменко, который младше её на 10 лет. Айза часто шутит, что новый избранник ей как сын, однако считает, что это её самая спокойная и счастливая любовь.



Сегодня девушка поделилась в личном блоге радостью: из заключения врачей следует, что она может подарить возлюбленному ребёнка и, возможно, даже не одного.





«Приехала в клинику. Хотела сделать всякие капельницы красоты и молодости, но я приехала за другим. У меня встреча с гинекологом – проверить моё женское здоровье, потому что я планирую стать мамой ещё раз, надеюсь, и не один. Надеюсь, мне скажут, что я способна на это. Молитесь за меня», – обратилась Айза к своим поклонникам.