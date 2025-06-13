«Аппетит аж пропал»: Айза-Лилуна Ай раскрыла, что ее шокировало в Москве

13 июня 2025, 11:20

Прилетевшую с Бали в РФ Айзу-Лилуну Ай удивили цены в Москве

Айза-Лилуна Ай (Фото: Инстаграм* @aizalovesam)

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай уже долгое время живет на Бали. Недавно телеведущая приехала в Москву, где у нее остался бизнес в бьюти-сфере.





Столица всегда впечатляет Айзу двумя вещами: бешеным ритмом жизни и огромными ценами.



На этот раз разница в стоимости жизни сильно удивила Айзу.





«Ну и цены, аппетит аж пропал», — возмутилась шокированная экс-возлюбленная Гуфа в личном блоге.

«Потому что на Бали не хочется есть. И выбор не такой большой, как в Москве. Тут такой выбор! И все так вкусно, сытно и солено!», — откровенничала Айза.