«Аппетит аж пропал»: Айза-Лилуна Ай раскрыла, что ее шокировало в Москве
Прилетевшую с Бали в РФ Айзу-Лилуну Ай удивили цены в Москве
Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай уже долгое время живет на Бали. Недавно телеведущая приехала в Москву, где у нее остался бизнес в бьюти-сфере.
Столица всегда впечатляет Айзу двумя вещами: бешеным ритмом жизни и огромными ценами.
На этот раз разница в стоимости жизни сильно удивила Айзу.
«Ну и цены, аппетит аж пропал», — возмутилась шокированная экс-возлюбленная Гуфа в личном блоге.
Однако публикация Айзы не вызвала большого отклика среди фолловеров.
Еще за пару дней пребывания в столице телеведущая осознала причину своей худобы. Она подчеркнула, что на Бали у нее очень часто просто отсутствует аппетит.
«Потому что на Бали не хочется есть. И выбор не такой большой, как в Москве. Тут такой выбор! И все так вкусно, сытно и солено!», — откровенничала Айза.
Ранее Айза высказалась об участниках проекта «Сокровища императора».
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