«Давно я не была в госпитале»: Айза оказалась в больнице на Бали
Блогера Айзу госпитализировали в больницу на Бали
Блогер Айза сейчас проживает вместе с сыновьями на Бали. Там ее умиротворение было прервано госпитализацией в больницу. Этим поделилась сама Айза в своих соцсетях.
«Вот это поворот. Давно я не была в госпитале», — подписала публикацию Айза.
На фото виден вставленный катетер в руку звезде. При этом 30 мая стало известно об отравлении блогера. Как оказалось, Айзе стало плохо из-за кишечной бактерии, которую нашли медработники в анализах. Тошнить звезду начало в массажном салоне.
Айза еще в 2023 году приобрела дом на Бали за два миллиона рублей. Недвижимость куплена на 10 лет и изначально блогер планировала ее сдавать.