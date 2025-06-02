«Давно я не была в госпитале»: Айза оказалась в больнице на Бали

02 июня 2025, 02:24

Блогера Айзу госпитализировали в больницу на Бали

Айза-Лилуна Ай (фото: Instagram* @aizalovesam)

Блогер Айза сейчас проживает вместе с сыновьями на Бали. Там ее умиротворение было прервано госпитализацией в больницу. Этим поделилась сама Айза в своих соцсетях.







«Вот это поворот. Давно я не была в госпитале», — подписала публикацию Айза.