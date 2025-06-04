Айза поддержала Бузову в скандале на «Сокровищах императора»
Ирина Дубцова назвала Дану Борисову наркоманкой, вызвав ее слезы и возмущение. Телеведущая заявила, что уже 7 лет ведет трезвый образ жизни. Ольга Бузова поддержала Борисову, осудив Дубцову.
За свою партнершу по шоу «Сокровища императора» вступился Натан, обвинив Бузову в предвзятости. Он категорично заявил, что зависимость — это выбор, а не болезнь, и посоветовал Борисовой гордиться своим выздоровлением, а не плакать.
Айза осудила слова певца, подчеркнув, что зависимость — это болезнь, и подобные высказывания унижают людей, борющихся с ней.
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