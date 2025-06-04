Айза поддержала Бузову в скандале на «Сокровищах императора»

04 июня 2025, 18:46

Телеведущая Айза высказала свою позицию по поводу скандала с Даной Борисовой

Айза Анохина ( Фото Instagram*: @aizalovesam )

Ирина Дубцова назвала Дану Борисову наркоманкой, вызвав ее слезы и возмущение. Телеведущая заявила, что уже 7 лет ведет трезвый образ жизни. Ольга Бузова поддержала Борисову, осудив Дубцову.