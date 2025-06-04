«С ней никто не хочет работать»: продюсер Олеся Сазыкина раскрыла правду про Ирину Дубцову, оскорбившую Дану Борисову
Сазыкина прокомментировала поведение Дубцовой, которая оскорбила Дану Борисову
В шоу «Сокровища императора» Ирина Дубцова обидела и довела до слез Дану Борисову, назвав ее «наркоманкой». Поведение певицы прокомментировала продюсер Олеся Сазыкина, передает Telegram-канал «Звездач».
По словам Сазыкиной, она многое знает про Дубцову. Продюсер сообщила, что развод исполнительницы с Романом Черницыным произошел из-за многочисленных измен со стороны Ирины.
Сазыкина отметила, что может заступиться за Дану Борисову, поскольку она признала свои ошибки и публично извинилась. Дубцова же, по мнению Олеси, очень некрасиво поступила.
«Я советую ей одуматься. Ей в лицо все улыбаются, а за спиной говорят, что она тварь и с ней никто не хочет работать. Она постоянно срывает концерты, не приезжает», — добавила она.
Сазыкина добавила, что стала уважать Борисову из-за ее признания и отказа от зависимости.
Ранее сообщалось, что россияне возмутились скандальным поведением Ирины Дубцовой в шоу «Сокровища императора». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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