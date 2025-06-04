«С ней никто не хочет работать»: продюсер Олеся Сазыкина раскрыла правду про Ирину Дубцову, оскорбившую Дану Борисову

Сазыкина прокомментировала поведение Дубцовой, которая оскорбила Дану Борисову
Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

В шоу «Сокровища императора» Ирина Дубцова обидела и довела до слез Дану Борисову, назвав ее «наркоманкой». Поведение певицы прокомментировала продюсер Олеся Сазыкина, передает Telegram-канал «Звездач».



По словам Сазыкиной, она многое знает про Дубцову. Продюсер сообщила, что развод исполнительницы с Романом Черницыным произошел из-за многочисленных измен со стороны Ирины.

Сазыкина отметила, что может заступиться за Дану Борисову, поскольку она признала свои ошибки и публично извинилась. Дубцова же, по мнению Олеси, очень некрасиво поступила.

«Я советую ей одуматься. Ей в лицо все улыбаются, а за спиной говорят, что она тварь и с ней никто не хочет работать. Она постоянно срывает концерты, не приезжает», — добавила она.

Сазыкина добавила, что стала уважать Борисову из-за ее признания и отказа от зависимости.

Ранее сообщалось, что россияне возмутились скандальным поведением Ирины Дубцовой в шоу «Сокровища императора». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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