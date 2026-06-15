Скандал на съёмках «Текста», полёт в космос и запрещённый «Декабрь»: почему Клим Шипенко остался без премьеры «фильма в жизни»?
Российскому режиссеру, сценаристу, продюсеру, а теперь еще и космонавту Климу Шипенко 16 июня исполняется 43 года. Этот худощавый, статный мужчина с ростом под 190 сантиметров, известный зрителям по резким и порой провокационным работам вроде «Холопа» и «Текста», заслужил репутацию главного кассового «смельчака» современного кино. Сегодня его имя — синоним рекордов, риска и скандалов. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Клима ШипенкоКлим Алексеевич Шипенко родился 16 июня 1983 года в Москве в семье известного драматурга и актёра Алексея Шипенко. Казалось бы, судьба богемного ребёнка предопределена, но юный Клим выбрал тернистый путь. В 16 лет он, вдохновлённый Голливудом, уехал покорять Америку. Там он поступил на факультет кинопроизводства в Калифорнийский университет в Нортридже, работал практикантом на съёмках фильма «Любовь по правилам и без» с Джеком Николсоном. Однако американская мечта быстро обернулась рутиной, и в 2004 году Шипенко вернулся в Москву, где начал карьеру с программы об автомобилях «Подорожник» на «Первом канале».
Прорыв случился не сразу. Дебютировав с драмой «Непрощенные» в 2009 году, Шипенко долго искал свой стиль, пока в 2017 году не грянул «Салют-7». Эта картина о героизме советских космонавтов неожиданно для скептиков получила «Золотого орла» как лучший фильм, собрав внушительную кассу. Казалось, режиссёр нашёл формулу успеха: патриотизм, спецэффекты и крепкая драма. Но настоящий фурор случился в 2019-м, когда вышли сразу два его проекта — мрачная драма «Текст» и комедия «Холоп», ставшая самым кассовым российским фильмом в истории (сборы превысили 3 миллиарда рублей). Казалось, Шипенко может всё.
Венцом его амбиций стал «Вызов». В 2021 году Шипенко вместе с актрисой Юлией Пересильд отправился на МКС, чтобы снять кино в реальном космосе. Это был грандиозный, дорогостоящий и рискованный проект, который прославил его на весь мир.
Скандал на «Тексте» и травля АсмусЛюбой успех в карьере Шипенко неизменно сопровождается громким скандалом. И самый жаркий костер разгорелся вокруг фильма «Текст» с Александром Петровым и Кристиной Асмус в главных ролях. В фильме были откровенные сцены, которые вызвали бурю негодования у консервативной публики и фанатов мужа Асмус, Гарика Харламова. Режиссёр честно признавался, что ожидал негатива.
«Да, конечно. Но мы думали, что реакция будет жестче. <...> Я Кристине сразу, на берегу, сказал: слушай, там есть такая сцена, я хочу такую степень откровенности. Are you ready?» — рассказывал Шипенко в интервью «Кино-Театр.Ру».Он настоял на своём, заявив, что секс — неотъемлемая часть жизни, и если история требует таких сцен, он будет их снимать. После выхода фильма на Кристину Асмус обрушилась волна хейта, что поставило крест на её репутации «правильной девочки» и привело к тяжёлому разрыву в семье. Шипенко же остался в стороне, пожиная лавры успеха, и лишь цинично заметил, что дублей было много, потому что «первые были щенячьими». Этот случай намертво закрепил за ним славу манипулятора, которому плевать на последствия ради «правды кадра».
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Личная жизнь режиссераО личной жизни Клима Шипенко известно не так много — режиссёр предпочитает держать её вдали от камер. Он был женат на актрисе Ксении Буравской, в браке родился сын Дилан. Сейчас парню 16 лет, и отец, по его словам, старается участвовать в его жизни.
После развода Шипенко долгое время не афишировал отношения. Но в 2016 году стало известно о его романе с актрисой и продюсером Софьей Карпуниной, которая позже стала его женой. У пары есть двое детей: дочь Клементина (в 2014 году) и сын Павел (в 2020 году). Софья не только супруга, но и творческий партнёр Клима — они вместе работали над несколькими проектами.
Однако их семейное счастье омрачено драматичными признаниями. Оказывается, за кулисами образа идеальной семьи скрывается глубокая депрессия. Софья откровенно призналась, что после рождения дочери чувствовала себя «заключенной в тюрьме, которую наказали ребенком».
«Я просто вообще не была готова к материнству. И действительно приняла его и повзрослела только со вторым ребенком. А в начале было очень сложно. У меня была интересная и насыщенная жизнь. И в один момент это все исчезло, как мыльный пузырь. Как карета Золушки. И вот я уже сижу в четырех стенах с ребенком. Это ужасное состояние... С дочерью я ощущала себя как ребенок с ребенком, а с сыном уже пришло осознание, что я — мать двоих детей», — цитирует Софью издание gazeta.ru.Послеродовая депрессия длилась три года. В 2023 году в СМИ появлялись слухи о возможном разладе в их семье после неоднозначного поздравления Софьи с 40-летием мужа, но позже пара вместе появилась на премьере фильма «По щучьему велению», что опровергло эти домыслы.
Что с «Декабрём»?Самый громкий и загадочный скандал последнего времени связан даже не с космосом, а с земным проектом — фильмом «Декабрь» о Сергее Есенине, где главную роль исполнил Александр Петров. Картина была анонсирована как грандиозная драма о последних днях поэта. Однако премьера, запланированная ещё на 2022 год, сорвалась. И вот, в 2025 году, после пышного празднования 130-летия Есенина, фильм так и не вышел.
Инсайдеры из мира кино бьют тревогу: «Декабрь» запретили. Источники издания «Московский комсомолец» утверждают, что картина получилась слишком острой. На питчинге Фонда кино один из экспертов напрямую спросил у Шипенко: «Есенин у вас самоубийца? Может быть, стоит придерживаться другой версии: он был убит?». Режиссёр якобы растерялся. Если в фильме намекают на причастность спецслужб к смерти поэта, то становится понятно, почему ленту, снятую при поддержке государства, задвинули на полку. Продюсеры отмалчиваются, перенося даты релиза, а сам Шипенко, который называл эту работу «самым важным фильмом в жизни», предпочитает не комментировать конфуз. Цензура или творческая неудача? Вопрос остается открытым.