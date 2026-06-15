15 июня 2026, 17:52

Клим Шипенко (Фото: Instagram*@ klim_shipenko)

Российскому режиссеру, сценаристу, продюсеру, а теперь еще и космонавту Климу Шипенко 16 июня исполняется 43 года. Этот худощавый, статный мужчина с ростом под 190 сантиметров, известный зрителям по резким и порой провокационным работам вроде «Холопа» и «Текста», заслужил репутацию главного кассового «смельчака» современного кино. Сегодня его имя — синоним рекордов, риска и скандалов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Клима Шипенко Скандал на «Тексте» и травля Асмус Личная жизнь режиссера Что с «Декабрём»?



Биография Клима Шипенко

Клим Шипенко (Фото: Instagram*@ klim_shipenko)

Скандал на «Тексте» и травля Асмус

«Да, конечно. Но мы думали, что реакция будет жестче. <...> Я Кристине сразу, на берегу, сказал: слушай, там есть такая сцена, я хочу такую степень откровенности. Are you ready?» — рассказывал Шипенко в интервью «Кино-Театр.Ру».

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Личная жизнь режиссера

Клим Шипенко и Софья Карпунина (Фото: Instagram*@ klim_shipenko)

«Я просто вообще не была готова к материнству. И действительно приняла его и повзрослела только со вторым ребенком. А в начале было очень сложно. У меня была интересная и насыщенная жизнь. И в один момент это все исчезло, как мыльный пузырь. Как карета Золушки. И вот я уже сижу в четырех стенах с ребенком. Это ужасное состояние... С дочерью я ощущала себя как ребенок с ребенком, а с сыном уже пришло осознание, что я — мать двоих детей», — цитирует Софью издание gazeta.ru.

Что с «Декабрём»?