Бизнес на кино приносит доход: компании Александра Цекало заработали более полумиллиарда рублей
Александр Цекало продолжает успешно развивать бизнес в киноиндустрии. Несмотря на разговоры о сложностях на рынке, связанные с ним кинокомпании и продюсерские центры демонстрируют высокие финансовые результаты.
По данным «Звездача», сразу восемь компаний, аффилированных с продюсером, по итогам года получили совокупную прибыль свыше 592 миллионов рублей. Такой результат показывает, что производство кино- и телевизионного контента по-прежнему может оставаться прибыльным направлением бизнеса.
Кроме того, совокупная стоимость этих компаний, рассчитанная по методу чистых активов, превышает 137 миллионов рублей, что также свидетельствует об устойчивом положении активов, связанных с продюсером.
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