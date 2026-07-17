Айза удивилась разочарованию Ивлеевой в друзьях после «голой вечеринки»

17 июля 2026, 22:34

Айза-Лилуна Ай заявила, что не понимает, почему Ивлеева считала звезд друзьями

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай прокомментировала в соцсетях слова Насти Ивлеевой о разочаровании в окружении после скандальной «голой вечеринки». Блогер призналась, что ей сложно понять, почему Ивлеева воспринимала многих представителей шоу-бизнеса как настоящих друзей.





По словам Айзы, в мире шоу-бизнеса далеко не все отношения строятся на искренней привязанности, а многие люди могут преследовать собственные интересы.





«Мне искренне интересно, Настя реально считала всех этих людей своими друзьями? Ну правда? Считать Киркорова и так далее своими друзьями — тупость. Или всех этих обильно стремящихся к славе блогеров и артистов, которые с тебя три шкуры снимут ради своей выгоды», — заявила она.

«С ней поступили жестко. Рада, что Настя нашла своё счастье и свой мир. Жаль, что таким образом. Никто не заслужил такого», — подчеркнула она.