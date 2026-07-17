«Кто там пискнул?»: Ксения Собчак резко ответила Алеко после его поддержки Егора Крида

17 июля 2026, 22:28

Ксения Собчак раскритиковала Алеко за защиту Егора Крида

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак публично отреагировала на слова журналиста Алеко, который заступился за Егора Крида после публикации телеведущей о сольном концерте артиста.





Собчак в резкой форме обратилась к коллеге, усомнившись в его профессиональной позиции и призвав больше внимания уделять журналистской работе.





«Ой, а кто там пискнул из-под лавки со своим важным мнением? Уважаемый носитель сумок Тины Канделаки, он же Том Форд с AliExpress, — вы вообще с чего решили защищать Егора Крида?» — написала журналистка.

«Попробуйте уже заниматься действительно журналистикой, а не фейковыми сливами. И для разнообразия сделайте уже хоть что-то хорошо сами — хоть фактчекинг, хоть журнал», — заявила Собчак.