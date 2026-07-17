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«Кто там пискнул?»: Ксения Собчак резко ответила Алеко после его поддержки Егора Крида

Ксения Собчак раскритиковала Алеко за защиту Егора Крида
Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак публично отреагировала на слова журналиста Алеко, который заступился за Егора Крида после публикации телеведущей о сольном концерте артиста.



Собчак в резкой форме обратилась к коллеге, усомнившись в его профессиональной позиции и призвав больше внимания уделять журналистской работе.

«Ой, а кто там пискнул из-под лавки со своим важным мнением? Уважаемый носитель сумок Тины Канделаки, он же Том Форд с AliExpress, — вы вообще с чего решили защищать Егора Крида?» — написала журналистка.
Она также посоветовала Алеко сосредоточиться на собственных проектах и заниматься проверкой фактов, а не участвовать в публичных конфликтах.

«Попробуйте уже заниматься действительно журналистикой, а не фейковыми сливами. И для разнообразия сделайте уже хоть что-то хорошо сами — хоть фактчекинг, хоть журнал», — заявила Собчак.
Поводом для перепалки стала публикация Ксении Собчак о сольном выступлении Егора Крида, после которой Алеко выступил в защиту певца.

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