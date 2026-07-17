«Кто там пискнул?»: Ксения Собчак резко ответила Алеко после его поддержки Егора Крида
Ксения Собчак раскритиковала Алеко за защиту Егора Крида
Ксения Собчак публично отреагировала на слова журналиста Алеко, который заступился за Егора Крида после публикации телеведущей о сольном концерте артиста.
Собчак в резкой форме обратилась к коллеге, усомнившись в его профессиональной позиции и призвав больше внимания уделять журналистской работе.
«Ой, а кто там пискнул из-под лавки со своим важным мнением? Уважаемый носитель сумок Тины Канделаки, он же Том Форд с AliExpress, — вы вообще с чего решили защищать Егора Крида?» — написала журналистка.Она также посоветовала Алеко сосредоточиться на собственных проектах и заниматься проверкой фактов, а не участвовать в публичных конфликтах.
«Попробуйте уже заниматься действительно журналистикой, а не фейковыми сливами. И для разнообразия сделайте уже хоть что-то хорошо сами — хоть фактчекинг, хоть журнал», — заявила Собчак.Поводом для перепалки стала публикация Ксении Собчак о сольном выступлении Егора Крида, после которой Алеко выступил в защиту певца.