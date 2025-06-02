Айза вышла на связь после сообщений о госпитализации: «Я плакала не из-за того, что попала в больницу»

02 июня 2025, 17:58

Айза призналась, что не справилась с эмоциями после госпитализации

Айза (Фото: Инстаграм* @aizalovesam)

Айза заявила, что не справилась с эмоциями. Телеведущая переживает очень тяжелый период жизни.





Бывшая возлюбленная Гуфа вышла на связь из больницы, куда попала в резкой болью в животе. Со слов звезды, она много плакала, но не может озвучить причины своей грусти, ведь это «личное» и может «ранить» кого-то.





«Я плакала не из-за того, что попала в больницу с сильнейшими болями в животе, и я ни разу не заплакала. Я терпела! Я плакала, потому что осознала, что родилась не там, где, наверное, заслуживаю. Или, наоборот, это позволило мне проявлять безусловную любовь к своим детям, поскольку меня так не любили», — откровенничала Айза в соцсетях.

«Меня любили только, если я не буду высовываться, не буду привлекать внимания. Я буду послушной, буду нравиться соседям, родственникам, всем остальным», — призналась экс-возлюбленная Гуфа.

«Мне уже все равно, что про меня скажут. Я достигла такой сильной усталости, мне все равно, что скажут даже люди, которых я люблю. Я устала угождать всем. Я идентифицирую себя, как свободный человек, у меня абсолютно нет желания жить в том обществе, в котором я, к сожалению, родилась», — заключила блогер.