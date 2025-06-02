«Пытаются очернить хороших людей»: экс-директор «Золотого кольца» встал на защиту семьи Кадышевой
Экс-директор «Золотого кольца» Фомин встал на защиту семьи Кадышевой
Бывший директор ансамбля «Золотое кольцо» Дмитрий Фомин выступил в защиту семьи Надежды Кадышевой на фоне скандала. Об этом сообщает «Абзац».
«Такую семью, как у Надежды Никитичны, надо еще поискать. Они пример для всех. Те, кто называет ее марионеткой своей семьи, пытаются очернить хороших людей. <…> Семья действительно благополучная», — заявил он.Дмитрий Фомин также подчеркнул, что супруги хранят верность друг другу на протяжении многих лет. Он охарактеризовал мужа певицы как «добрейшего человека», отметив, что такие люди в шоу-бизнесе встречается крайне редко.
Сама артистка предпочитает не комментировать слухи о своих родных. Как и раньше, она продолжает давать концерты. Причем вместе с ней выступает сын, которого бывшие возлюбленные массово обвиняют в мошенничестве.