Академия Плющенко запросила грант после перехода сына в сборную Азербайджана

17 июля 2026, 18:52

Академия Плющенко запросила грант на 24 млн рублей

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном Александром (Фото: Instagram* / @plushenkoofficial)

Академия Евгения Плющенко запросила государственный грант в размере 24,1 млн рублей на постановку ледового шоу «Снежная королева». Как сообщает «База», заявка была подана после того, как стало известно о переходе сына фигуриста Александра Плющенко (Гном Гномыча) в сборную Азербайджана по фигурному катанию.