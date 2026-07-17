Академия Плющенко запросила грант после перехода сына в сборную Азербайджана
Академия Евгения Плющенко запросила государственный грант в размере 24,1 млн рублей на постановку ледового шоу «Снежная королева». Как сообщает «База», заявка была подана после того, как стало известно о переходе сына фигуриста Александра Плющенко (Гном Гномыча) в сборную Азербайджана по фигурному катанию.
Ранее сам Евгений Плющенко резко высказался о состоянии российского фигурного катания, заявив, что его сын в России оказался «никому не нужен», а уровень внутренних соревнований назвал деградацией.
Согласно заявке, ледовое шоу должно быть посвящено продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, укреплению связи поколений и патриотическому воспитанию молодежи. В документе также говорится о необходимости защищать детей от «чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, навязываемых извне».
Отдельное внимание в проекте уделяется теме специальной военной операции. В тексте заявки отмечается, что происходящие события подчеркивают важность воспитания патриотов и граждан своей страны.
Кроме того, уже после перехода Александра Плющенко в сборную Азербайджана академия «Ангелы Плющенко» получила еще 2 млн рублей бюджетных средств от Училища олимпийского резерва № 1.
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