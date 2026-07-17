Звезда КВН Елена Борщева высказалась о Светлане Масляковой
Звезда шоу Comedy Woman и участница команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщева заявила, что режиссер Светлана Маслякова на многое влияла в «КВН», а ее мнение и взгляд на игру всегда были важны для артистов. Об этом пишет «Газета.Ru».
Борщева подчеркнула, что Маслякова была строгой, но невероятно сильной личностью. По её мнению, от Светланы Анатольевны исходила мощная женская энергия.
Вскоре после смерти Александра Васильевича ушла и его супруга, что стало ещё одной тяжёлой утратой, отметила Елена. Борщева также выразила свои соболезнования семье покойной.
Напомним, сегодня, 17 июля, стало известно о смерти режиссера программы «КВН» Светланы Масляковой. Она скончалась на 79-м году жизни. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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