Звезда КВН Елена Борщева высказалась о Светлане Масляковой

17 июля 2026, 18:23

Звезда КВН Борщева рассказала о женской силе вдовы Маслякова

Елена Борщева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Звезда шоу Comedy Woman и участница команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщева заявила, что режиссер Светлана Маслякова на многое влияла в «КВН», а ее мнение и взгляд на игру всегда были важны для артистов. Об этом пишет «Газета.Ru».