Бизнесмен Ковалев назвал слишком мягким приговор Артему Чекалину

14 апреля 2026, 16:50

Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Приговор блогеру Артему Чекалину слишком мягкий. Об этом заявил борец с инфоцыганами, бизнесмен Андрей Ковалев в беседе с NEWS.ru.





Он подчеркнул, что суд оценил лишь одну сторону деятельности осужденного. По его мнению, также должны были рассматриваться уголовное дело о мошенничестве, неуплате налогов и «организации тоталитарной деструктивной секты».



Собеседник издания считает, что наличие у Чекалина троих детей и тяжелая болезнь его бывшей жены, блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, не должны быть смягчающими обстоятельствами.

«Дети? О детях сотен тысяч женщин он почему не думал, когда обманывал?!» — возмутился он.