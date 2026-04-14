Бизнесмен Ковалев назвал слишком мягким приговор Артему Чекалину
Приговор блогеру Артему Чекалину слишком мягкий. Об этом заявил борец с инфоцыганами, бизнесмен Андрей Ковалев в беседе с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что суд оценил лишь одну сторону деятельности осужденного. По его мнению, также должны были рассматриваться уголовное дело о мошенничестве, неуплате налогов и «организации тоталитарной деструктивной секты».
Собеседник издания считает, что наличие у Чекалина троих детей и тяжелая болезнь его бывшей жены, блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, не должны быть смягчающими обстоятельствами.
«Дети? О детях сотен тысяч женщин он почему не думал, когда обманывал?!» — возмутился он.Ковалев также выразил сомнения в диагнозе Лерчек, отметив, что певица Жанна Фриске и актриса Анастасия Заворотнюк не выставляли свои фотографии в соцсетях, когда у них обнаружили онкологию.
Напомним, Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу 194,5 млн рублей. Гособвинение запрашивало для него 7,5 лет лишения свободы.