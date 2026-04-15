Артём Чекалин записал видеообращение перед приговором суда
Защита блогера Артёма Чекалина опубликовала его видеообращение, записанное незадолго до оглашения приговора. Об этом сообщает Super.
13 апреля суд приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 194 миллионов рублей. В настоящее время он находится в СИЗО.
В обращении блогер заявил, что не признаёт свою вину и намерен бороться за свободу до конца. По его словам, в случае отправки в колонию он продолжит отстаивать свою позицию в правовом поле.
Чекалин также пообещал, что вместе с адвокатами представит общественности доказательства своей невиновности. Видео было опубликовано с разрешения самого блогера после встречи с защитой и стало его первым публичным заявлением после вынесения приговора.
