«Аккуратно подкидывают яркие эксклюзивы»: почему скандал с сыном Кадышевой начался во вторую волну ее популярности

05 июня 2025, 14:29

Экспресс газета: за скандалом вокруг сына Кадышевой могут стоять ее конкуренты

Надежда Кадышева (Фото: Инстаграм* @kadyshevanadezda)

Скандал вокруг Григория Костюка, сына певицы Надежды Кадышевой, бурно обсуждается в инфополе. Звездным семейством заинтересовался журналист Андрей Малахов, которому, как сообщила Экспресс газета, некие недоброжелатели артистки могут предоставлять яркий компромат на ее наследника.





Ситуация с Костюком, который задолжал своим избранницам огромные суммы, стали обсуждать все больше, когда Кадышева переживала свою вторую волну популярности. По информации газеты, так называемые вчерашние работники театра «Золотое кольцо» стали рушить репутацию сына певицы и ее самой.



Журналисты выразили предположение, что успех исполнительницы хита «Плывет веночек» мог подтолкнуть ее конкурентов к действию. Знает ли Малахов, который в настоящее время разбирает тайны звездного семейства на телевидении, главных инициаторов конфликта, неизвестно.





«Не исключено, что шоумену даже не заказали отпрыска певицы, а всего лишь аккуратно подкидывают яркие эксклюзивы, благодаря которым рейтинги его программы продолжают расти», — отметили авторы материла.