Оксана Самойлова построит «ферму приключений» в подмосковной деревне Старая Руза
Блогер Оксана Самойлова хочет построить «ферму приключений» в подмосковной деревне Старая Руза в Рузском районе. Об этом сообщает «Постньюс».
Ранее стало известно, что Самойлова и Джиган купили заброшенный пансионат 80-х в экологически чистом районе. По словам девушки, в настоящее время там отсутствуют удобства, а здания частично разрушены. Семья намерена привести территорию в порядок, чтобы построить «ферму приключений».
По данным издания, звездная пара приобрела недвижимость на территории размером 11 га, расположенной на окраине деревни Старая Руза. Участок полностью окружен лесом и выходит к Москве-реке. По предварительным данным, Самойлова отдала за него порядка 45 млн руб.
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