«Аккуратно втёрлась в доверие»: Брухунова сделала признание о начале отношений с Петросяном

«Возможно, я об этом пожалею. Но пусть сегодня это видео побудет здесь. Мои архивы, или рубрика «идеальный подарок». Несколько лет назад муж приволок домой «Золотой караоке». И гордо вручил это чудо мне – человеку, которому медведь в детстве отдавил все уши. Вот такая любовь», – написала под роликом Вилкова.



Your browser does not support HTML5 video.

Видео: Instagram* @oldkavilochka

Актриса в честь Дня всех влюблённых решила поднять настроение подписчикам. Она опубликовала видео, в котором вместе с супругом исполняет песню Филиппа Киркорова «Снег». Супруги пели по очереди – по строчке. При этом было заметно, как старается Любимов. Вилкова призналась, что её пост может не понравиться мужу.Подписчики в комментариях высоко оценили пост. Многие отметили, что супруги пели очень душевно и чувственно. Также фолловеры написали, что обожают пару Любимова и Вилковой, поскольку они невероятно талантливые и красивые.«Просто невероятно!»: Ольга Бузова показала роскошный подарок от тайного ухажёра на 14 февраля «Удачно вышла замуж»: Елена Николаева порассуждала о браке с бизнесменом Игорем Вдовиным Солистка Artik&Asti показала редкие кадры с женихом , где он делает ей предложение*запрещён в РФ