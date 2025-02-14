«Аккуратно втёрлась в доверие»: Брухунова сделала признание о начале отношений с Петросяном

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Татьяна Брухунова дала большое интервью, в котором затронула тему отношений с мужем Евгением Петросяном. Она в очередной раз подтвердила, что их роман начался задолго до официального развода юмориста с Еленой Степаненко.
По словам Брухуновой, ещё до свадьбы она отвечала не только за руководство театром Петросяна, но и за его стиль. Последние 12 лет именно она выбирает артисту одежду, в которой он выступает, посещает светские мероприятия и щеголяет на отдыхе.
Татьяна подчеркнула, что Петросян далеко не всегда был таким франтом, как сейчас. Ей пришлось аккуратно втереться к нему в доверие и постепенно вносить изменения в его гардероб.
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Татьяна подчеркнула, что Петросян далеко не всегда был таким франтом, как сейчас. Ей пришлось аккуратно втереться к нему в доверие и постепенно вносить изменения в его гардероб.
«12 лет я стою у руля его образа, но, на самом деле, это было не так-то просто сделать, потому что человек, во-первых, из другого времени, потом он консерватор в одежде, он любит всё такое классическое... Я вела свой путь ненавязчиво, но поскольку он человек творческий, он всегда открыт к экспериментам, мне в этом смысле повезло. Он не боится ярких цветов, у него невероятное количество ярких носков и всё такое прочее... Я очень радуюсь, когда он идёт на эксперименты вслепую. То есть он доверяет мне образ и говорит мне: «Придумай что-нибудь». И я так расцветаю внутри. Доверие – это очень важно!», – рассказала Брухунова.Молодая супруга Петросяна не стала скрывать, что гордится как образами мужа, так и своими. Однако недавно она попала в серьёзный скандал, когда раскритиковала девушек, покупающих поддельные сумки.
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Анастасия Чинкова