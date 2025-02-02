«У некоторых на пожрать денег нет»: Медийные персоны осудили Брухунову

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
Недавние высказывания супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой о том, что лучше выбирать обычные аксессуары, чем поддельные бренды, вызвали массу критики.
Актриса Ирина Безрукова в программе «Ты не поверишь» на НТВ осудила Брухунову за высокомерие, отдающее снобизмом.
Безрукова напомнила молодой (относительно мужа) супруге юмориста, с чего она начинала. Актриса подчеркнула, что та «не родлась на Рублёвке и не была женой олигарха», чтобы теперь пыжиться и важничать перед теми, кого она явно считает ниже себя.
Телеведущая Роза Сябитова также не согласна с Брухуновой, поскольку знает немало успешных обеспеченных людей, для которых бренды не имеют никакого значения, одеваться они предпочитают просто и удобно. Сама «модница», судя по фото, далеко нне всегда являлась (и является) иконой стиля.
Резко высказалась в адрес Брухуновой и звёздный юрист Катя Гордон, назвав ее «госпожой Брехуновой».
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«Хорошо, если ты можешь позволить себе „Бентли“. Но есть люди, которые никогда не будут иметь автомобиль. Не надо кичиться перед ними. Это не интеллигентно», — сказала артистка.
Безрукова напомнила молодой (относительно мужа) супруге юмориста, с чего она начинала. Актриса подчеркнула, что та «не родлась на Рублёвке и не была женой олигарха», чтобы теперь пыжиться и важничать перед теми, кого она явно считает ниже себя.
Телеведущая Роза Сябитова также не согласна с Брухуновой, поскольку знает немало успешных обеспеченных людей, для которых бренды не имеют никакого значения, одеваться они предпочитают просто и удобно. Сама «модница», судя по фото, далеко нне всегда являлась (и является) иконой стиля.
Резко высказалась в адрес Брухуновой и звёздный юрист Катя Гордон, назвав ее «госпожой Брехуновой».
«Ну извини, госпожа Брехунова, практически у всей страны нет этих самых двух миллионов на сумочку. Более того, у некоторых на пожрать денег нет в эти непростые времена. Так вот, ты сумочками нас не попрекай!» — возмущалась Гордон.
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Александр Бойцов