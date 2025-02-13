«Счастье!»: жена Евгения Петросяна заявила о победе над худруком Театра Сатиры

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Татьяне Брухуновой удалось добиться, чтобы её любимый спектакль вернули в репертуар Театра Сатиры. 35-летняя жена Евгений Петросяна рада, что теперь постановку смогут увидеть ещё больше зрителей.
Ранее женщина со слезами на глазах обратилась к своим подписчикам и поделилась печальной новостью – спектакль «Дядя Жорж» по пьесам Антона Чехова закрывают. Она посетила последний показ и впервые не испытала положительных эмоций от театра, понимая, что больше никогда не увидит любимую постановку. Тогда же она обрушилась с критикой в адрес худрука Театра Сатиры Евгения Герасимова.
Однако эмоциональное заявление супруги Петросяна, судя по всему, подействовало на руководство театра, и спектакль решили вернуть в репертуар. Она опубликовала заявление из соцсетей театра, в котором говорится о большом уважении к мнению поклонников, которые проявили интерес к постановке. В связи с этим, спектакль сохранили до конца сезона.
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«Я очень надеюсь, что тот нелюдь, который совершил это преступное действие, обязательно за него ответит», – сокрушалась Брухунова.
Однако эмоциональное заявление супруги Петросяна, судя по всему, подействовало на руководство театра, и спектакль решили вернуть в репертуар. Она опубликовала заявление из соцсетей театра, в котором говорится о большом уважении к мнению поклонников, которые проявили интерес к постановке. В связи с этим, спектакль сохранили до конца сезона.
«Счастье! Формулировка «до конца сезона» несколько удручает, но всё же это радостная новость. Так ещё больше зрителей сможет увидеть этот восхитительный спектакль. Зрительный зал «Дяди Жоржа» никогда не был пустым. И теперь не будет!», – порадовалась своей победе Брухунова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова