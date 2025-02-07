«Страшно, что запомнят»: психолог раскрыл, чего боится жена Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова (Фото: instagram*/bruhunova)
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова боится, что ее запомнят в качестве девушки «из простой семьи». Об этом в беседе со «Страстями» рассказал психолог Станислав Самбурский.
«Татьяне страшно, что ее запомнят, как «девушку из простой семьи». Мысль, что ты просто жена Петросяна, а они звезды, вызывает изжогу, поэтому важно напасть первой. (…) Татьяна явно живет в зависимости от внешнего одобрения», — прокомментировал Самбурский.Специалист добавил, что Брухунова хочет самоутвердиться, поэтому указывает знаменитостям, что носить реплики известных брендов — плохая идея.
Кроме того, по словам Самбурского, Брухунова рано лишилась отца, поэтому компенсирует потерю отношениями с Петросяном.
Ранее психолог ответила, в чем секрет брака рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой.
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