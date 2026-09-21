Akmal’ и Александра Куртова сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге
Певец Akmal’ (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) и Александра Куртова устроили свадебное торжество в Санкт-Петербурге почти через девять месяцев после официальной регистрации брака. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
Пара организовала праздник в атмосфере бала XIX века: гостей встречали «придворные» в белоснежных париках и исторических костюмах. В разгар вечера для молодоженов выступили группа «БИС», Стас Пьеха, Юлианна Караулова и певец Марсель. За день до торжества Akmal’ похвастался новым Rolls-Royce Ghost стоимостью свыше 30 миллионов рублей — на нем супруги катались, когда играли свадьбу.
Официально мужем и женой Akmal’ и Александра стали еще 25 декабря 2025 года. За два дня до росписи они провели никах в Московской соборной мечети, а само бракосочетание состоялось в камерном формате. Певец сделал предложение возлюбленной летом 2025 года во время поездки в Италию — он встал на одно колено на яхте во время прогулки по озеру Комо.
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