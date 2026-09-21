Akmal’ и Александра Куртова сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге

21 сентября 2026, 10:29

Akmal’ с женой сыграли свадьбу спустя девять месяцев после регистрации брака

Akmal’ и Александра Куртова (Фото: Телеграм/akmaltgshkaaaa)

Певец Akmal’ (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) и Александра Куртова устроили свадебное торжество в Санкт-Петербурге почти через девять месяцев после официальной регистрации брака. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».