Инна Михайлова сообщила о расставании со Стасом Михайловым

21 сентября 2026, 10:09

Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Инна Михайлова в сторис заявила, что больше не состоит в отношениях со Стасом Михайловым. Она назвала артиста «человеком-фейком» и подчеркнула, что не связана с его новым образом.