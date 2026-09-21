Инна Михайлова сообщила о расставании со Стасом Михайловым
Инна Михайлова в сторис заявила, что больше не состоит в отношениях со Стасом Михайловым. Она назвала артиста «человеком-фейком» и подчеркнула, что не связана с его новым образом.
Публикации супруги певца появились в день рождения их младшей дочери Марии — 21 сентября ей исполнилось 14 лет.
Стас и Инна Михайловы вместе около 20 лет, свыше десяти из них — в официальном браке. Пара воспитывает двух общих дочерей: Иванну и Марию.
В последние месяцы супруги не давали поводов говорить о проблемах в семье. Они публиковали совместные фото, поздравляли друг друга с праздниками и появлялись на семейных мероприятиях. Инна Михайлова занималась финансовыми вопросами мужа.
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