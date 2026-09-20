Сидни Суини показала трусики после скандала с фотосессией голышом — фото
Американская актриса Сидни Суини опубликовала новые откровенные кадры в социальных сетях. Публикация появилась на странице ее бренда нижнего белья Syrn в Instagram*.
29-летняя актриса предстала перед камерой в полупрозрачном черном бюстгальтере и стрингах. Образ дополнили кружевной пояс на талии, чулки и остроносые туфли. Волосы знаменитость уложила в пышные локоны, а макияж выполнила в розовых оттенках.
Ранее Сидни Суини столкнулась с критикой в сети из-за откровенной рекламы для платформы спортивных прогнозов Novig. Она позировала на кадрах без одежды и нижнего белья, прикрываясь спортивным инвентарем. Пользователи сети обругали звезду сериала «Эйфория» за излишнюю наготу.
К критике также присоединились профессиональные спортсменки. Так, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус назвала рекламу с Сидни «плевком в лицо» женщинам, посвятившим жизнь спорту, и заявила, что в съемке женское тело сексуализировано.
Свою карьеру Суини начинала с эпизодических ролей в таких сериалах, как «90210: Новое поколение», «Мыслить как преступник» и «Анатомия страсти». Прорыв произошёл в 2019 году после роли Кэсси Ховард в сериале «Эйфория», которая принесла ей мировую известность и номинацию на премию «Эмми».
Суини активно развивает собственные проекты. Она запустила бренд нижнего белья Syrn, а также выпустила лимитированную партию мыла с частичками собственной кожи, что стало необычным маркетинговым ходом. В 2025 году вокруг её рекламной кампании для American Eagle разразился скандал из-за двусмысленного слогана, который некоторые сочли расистским.
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