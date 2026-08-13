Блогер Катя Адушкина подала в суд на продюсера и потребовала вернуть деньги
Популярная блогерша и участница телевизионных шоу Катя Адушкина обратилась в суд с иском к своей бывшей продюсеру Елизавете Павлухиной. По данным Baza, причиной разбирательства стали 5,5 млн рублей, которые Адушкина требует вернуть.
Ранее блогерша называла Павлухину своей «правой рукой» и высоко оценивала её работу. По словам Адушкиной, продюсер была одним из ключевых специалистов в её команде: помогла выстроить сильную команду продажников и фактически прошла с ней путь от работы «с нуля до миллионов».
Однако теперь деловые отношения девушек переросли в судебный спор. Претензии связаны с договором, который стороны заключили в конце февраля 2026 года. Адушкина требует вернуть 5,5 млн рублей, а также выплатить предусмотренные договором проценты.
При этом сама Павлухина в последнее время рассказывала в соцсетях о непростом периоде в жизни. По её словам, в мае она серьёзно заболела острым ларингитом и якобы провела некоторое время в реанимации. Из-за проблем со здоровьем продюсер, как утверждает она сама, около двух месяцев практически не выходила на связь и не появлялась в инфополе.
Павлухина также заявляла, что после произошедшего у неё произошла «тотальная переоценка ценностей». Теперь финансовые разногласия бывших деловых партнёров предстоит разрешить в суде. Чем закончится спор и вернёт ли продюсер требуемые 5,5 млн рублей, пока неизвестно.
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