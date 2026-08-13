Блогер Катя Адушкина подала в суд на продюсера и потребовала вернуть деньги

13 августа 2026, 15:45

Блогер Катя Адушкина подала в суд на экс-продюсера из-за 5,5 млн рублей

Катя Адушкина (Фото: Instagram* / @katusha_adushkina)

Популярная блогерша и участница телевизионных шоу Катя Адушкина обратилась в суд с иском к своей бывшей продюсеру Елизавете Павлухиной. По данным Baza, причиной разбирательства стали 5,5 млн рублей, которые Адушкина требует вернуть.