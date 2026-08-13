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«Старая бабка»: Тарзана раскритиковали за внешний вид

Подписчики 56-летнего Сергея Глушко посоветовали ему сменить имидж
Наташа Королёва и Тарзан (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Сергея Глушко, известного под сценическим именем Тарзан, раскритиковали в соцсетях из-за его внешнего вида. Поводом стали недавние публикации 56-летнего артиста, которые вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Некоторые комментаторы заявили, что привычный образ популярного стриптизёра заметно изменился и от прежнего имиджа, по их мнению, практически ничего не осталось.

Часть пользователей посоветовала мужу Наташи Королёвой пересмотреть свой стиль и сменить образ. В комментариях появились резкие сравнения — в частности, артиста назвали «старой бабкой».

При этом сам Тарзан, судя по всему, не стал отказываться от выбранного образа и продолжает публиковать фотографии и видео в своих соцсетях.

Софья Метелева

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