«Старая бабка»: Тарзана раскритиковали за внешний вид
Сергея Глушко, известного под сценическим именем Тарзан, раскритиковали в соцсетях из-за его внешнего вида. Поводом стали недавние публикации 56-летнего артиста, которые вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Некоторые комментаторы заявили, что привычный образ популярного стриптизёра заметно изменился и от прежнего имиджа, по их мнению, практически ничего не осталось.
Часть пользователей посоветовала мужу Наташи Королёвой пересмотреть свой стиль и сменить образ. В комментариях появились резкие сравнения — в частности, артиста назвали «старой бабкой».
При этом сам Тарзан, судя по всему, не стал отказываться от выбранного образа и продолжает публиковать фотографии и видео в своих соцсетях.
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