Дом Ольги Серябкиной оценили в 300 миллионов рублей
Ольга Серябкина вместе с мужем Георгием Начкебией и сыном живёт в роскошном загородном особняке в Подмосковье. Стоимость дома оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Несколько лет супруги искали подходящий вариант, а в итоге остановились на просторном доме в элитном посёлке примерно в 20 километрах от Москвы. Площадь особняка составляет около 550 квадратных метров без учёта террас, а участок занимает 22 сотки. Покупку, по данным СМИ, оформлял супруг певицы.
Дом рассчитан на комфортную семейную жизнь. В нём оборудованы четыре спальни, просторная гостиная с камином, кухня и столовая, несколько гардеробных, а также собственная SPA-зона с бассейном и сауной.
Отдельное внимание Серябкина уделила гардеробной на верхнем этаже. Помещение получилось настолько просторным, что стало одной из главных особенностей дома: здесь установлены открытые системы хранения и большие зеркала.
Интерьер особняка выдержан преимущественно в светлых бело-бежевых тонах. В отделке использовали натуральные материалы, включая паркетную доску и травертин, а мебель подбирали у известных зарубежных производителей.
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