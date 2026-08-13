Дом Ольги Серябкиной оценили в 300 миллионов рублей

13 августа 2026, 15:29

Ольга Серябкина живёт с мужем и сыном в особняке площадью около 550 квадратов

Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Ольга Серябкина вместе с мужем Георгием Начкебией и сыном живёт в роскошном загородном особняке в Подмосковье. Стоимость дома оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».