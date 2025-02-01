Актер Александр Петров приобрел шикарный дом на Рублёвке

Александр Петров (Фото: соцсети)
Актер Александр Петров и его жена Виктория ждут первенца. Перед рождением ребенка они купили двухэтажный дом в элитном поселке на Рублевке.
О приобретении дома Петров сообщил в социальных сетях. При этом он процитировал высказывание знаменитой Марины Цветаевой.
Шикарный особняк построен в стиле минимализма. Он находится в элитном поселке между Рублёво-Успенским и Новорижским шоссе. Когда Александр с Викторией увидели дом в Сети, то сразу влюбились в него.
Ещё в 2023 году Петров выставил на продажу московскую квартиру, в которой жил с актрисой Стасей Милославской. Элитная квартира изначально стоила 60,6 миллионов рублей, затем цену снизили до 57 миллионов. Однако покупателей на дорогую недвижимость пока что так и не нашлось.
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«Дом — это не только крыша над головой, но и место, где хочется собираться семьей», — написал артист.
Шикарный особняк построен в стиле минимализма. Он находится в элитном поселке между Рублёво-Успенским и Новорижским шоссе. Когда Александр с Викторией увидели дом в Сети, то сразу влюбились в него.
Ещё в 2023 году Петров выставил на продажу московскую квартиру, в которой жил с актрисой Стасей Милославской. Элитная квартира изначально стоила 60,6 миллионов рублей, затем цену снизили до 57 миллионов. Однако покупателей на дорогую недвижимость пока что так и не нашлось.
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