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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Актер Александр Петров приобрел шикарный дом на Рублёвке

Актер Александр Петров приобрел шикарный дом на Рублёвке

Александр Петров (Фото: соцсети)

Александр Петров (Фото: соцсети)

Актер Александр Петров и его жена Виктория ждут первенца. Перед рождением ребенка они купили двухэтажный дом в элитном поселке на Рублевке.
О приобретении дома Петров сообщил в социальных сетях. При этом он процитировал высказывание знаменитой Марины Цветаевой.

«Дом — это не только крыша над головой, но и место, где хочется собираться семьей», — написал артист.



Шикарный особняк построен в стиле минимализма. Он находится в элитном поселке между Рублёво-Успенским и Новорижским шоссе. Когда Александр с Викторией увидели дом в Сети, то сразу влюбились в него.

Ещё в 2023 году Петров выставил на продажу московскую квартиру, в которой жил с актрисой Стасей Милославской. Элитная квартира изначально стоила 60,6 миллионов рублей, затем цену снизили до 57 миллионов. Однако покупателей на дорогую недвижимость пока что так и не нашлось.

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Оксана Самойлова пожаловалась на «тупой взгляд» после популярной бьюти-процедуры – фото
Оксана Самойлова пожаловалась на «тупой взгляд» после наращивания ресниц
01 февраля 2025, 13:00

Оксана Самойлова (фото: соцсети)

Оксана Самойлова сделала бьюти-процедуру и вышла в сторис с откровением: супруга Джигана считает, что её внешний вид изменился не в лучшую сторону.
Знаменитость два дня назад сделала наращивание ресниц и всё это время не может привыкнуть к новому образу.

«Вы не понимаете, я просто места себе не нахожу. Не могу смотреть на себя в зеркало. Просто какой-то максимально тупой взгляд с ними. О боже, я реально вся извелась уже», – поделилась блогер.
Оксана Самойлова (фото: соцсети)

Оксана рассказала, что не может найти время, чтобы поехать к мастеру и снять ресницы. Однако, не исключено, что она передумает. Наверняка поклонники забросали девушку комплиментами, поскольку переживает она зря, новый образ ей очень идёт.

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#шоу-бизнес
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко хотят разработать новый закон, чтобы остановить буллинг своих детей
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко намерены разработать закон о кибербуллинге
01 февраля 2025, 12:17

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (фото: соцсети)

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко постоянно сталкиваются с критикой в Сети. И если хейт в свой адрес они могут проигнорировать, то оскорбления в отношении своих детей терпеть не намерены. Супруги заявили, что хотят бороться с кибербуллингом на законодательном уровне.
«Мы с Настей сейчас вообще планируем разработать закон по буллингу, происходящему в интернете. Если мы соберём всё, что пишут о нашей семье, это, как минимум, статья на людей, которые могут оскорбить ребенка. <...> Это ужасные люди, я считаю, и карму никто не отменяет», – заявил Тарасов в шоу «Народный подкаст».
Анастасия, в свою очередь, привела статистику, согласно которой среднестатистический пользователь тратит 40% времени на «разжигание войны» в соцсетях. Запрет на уровне закона, по её словам, позволит в целом повысить уровень культуры населения.

Модель подчеркнула, что уровень образования также будет постепенно повышаться, у людей появится возможность потратить своё время полезнее, если их нынешняя деятельность в сети станет наказуемой.

Футболист добавил, что для тех, кто по-хорошему не понимает, наказанием будет не штраф, а «публичная порка».

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SHOT: У актера из «Папиных дочек» серьезные проблемы со здоровьем
SHOT: Актёру Фролову из «Папиных дочек» потребовалась срочная помощь врачей
01 февраля 2025, 12:07

Сергей Фролов (Фото: соцсети)

Актеру «Папиных дочек» Сергею Фролову необходима срочная медицинская помощь. После ампутации пальцев ноги у него началось поражение костей, артист с трудом передвигается.
50-летний актер пожаловался на острые боли в ноге, у него воспалилась послеоперационная рана на стопе — результат старой травмы, сообщает SHOT. В 2020 году у актера образовался натоптыш, который воспалился, и в итоге врачи были вынуждены ампутировать почти все пальцы на ноге.

Раны периодически воспаляются, в настоящий момент из-за серьезного ухудшения врачи рекомендовали Фролову лечение в стационаре, от которого он отказался и продолжает играть в спектаклях.

Сергей Фролов сыграл профессора психологии Зубчинского в «Папиных дочках», также снимался в сериалах «Сестры», «Грозовые ворота» и «Кибердеревня.

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#травмы
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«Я настоящая принцесса!»: Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол и подбежала к маленькой девочке
01 февраля 2025, 11:57

Кейт Миддлтон (фото: соцсети)

Кейт Миддлтон решилась на неожиданный поступок. Принцесса Кембриджская оторвалась от официальной процессии и нарушила королевский протокол, чтобы лично подойти к маленькой девочке.
Поборовшаяся с онкологией жена принца Уильяма впервые с 2023 года отправилась в поездку в южный Уэльс.

Миддлтон посетила детский хоспис. Вместе с маленькими пациентами она занялась рисованием. Возвращаясь после посещения лечебного заведения, она нарушила королевский протокол. Она остановила машину и по траве побежала навстречу маленькой девочки.

Выяснилось, что трёхлетняя Лили-Роуз Логан позвала принцессу, а та, в свою очередь, не смогла сдержать порыв познакомиться с малышкой. Девочка спросила, на самом ли деле Кейт принцесса.

«Да, я настоящая принцесса! Я просто захотела подойти к тебе, поздороваться и посмотреть твою деревню, познакомиться с ней», – ответила Миддлтон.
После Лили-Роуз показала принцессе свой игрушечный банан и вручила его ей в подарок. Кейт вежливо вернула его, после чего девочка бросила игрушку на землю, Кейт со смехом пришлось поднять банан.

Также Миддлтон рассказала девочке, что на местной фабрике, которую она посетила, вяжут носки и свитера. «Это просто потрясающе, как это всё создается!», – отметила принцесса.

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«Она ему отказала»: называвший себя другом Яниса Тиммы Марк Пугачёв пытался закрутить роман с Анной Седоковой
Анна Седокова отказала Марку Пугачеву, желавшему закрутить с ней роман
01 февраля 2025, 11:26

Марк Пугачёв (фото: соцсети)

Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой 17 декабря в одном из московских хостелов. Марк Пугачёв, называющий себя близким другом покойного, активно призывает расследовать причастность к этому бывшей супруги спортсмена певицы Анны Седоковой.
Бизнесмен, проживающий в Майями утверждает, что действует в интересах погибшего друга. Однако знакомые Марка рассказали, что причиной ненависти к Седоковой стал её отказ закрутить с ним роман.

В прошлом году Седокова откровенно поделилась в соцсетях проблемами, которые возникают в её браке с Тиммой. Под этим постом Пугачёв отставил комментарий «Sexy», который бывшая солистка группы «ВИА Гра» проигнорировала.

Также знакомые Марка рассказали, что неоднозначными были и отношения мужчины с баскетболистом. Тимма доверил ему свой автомобиль, когда переехал из Майями в Москву. Пугачёв, воспользовавшись случаем, решил заработать и начал сдавать машину в аренду. Когда авто пострадало в ДТП, Пугачёв сделал некачественный и бюджетный ремонт, чем сильно возмутил спортсмена.

Также, по словам блогеров, Марка на самом деле зовут Дмитрием, до переезда в США он работал стриптизёром в Москве.

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Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова о муже: «Наша роспись – это хохма. Нам уже туча лет, мы 10 лет вместе»
Мария Куликова рассказала о росписи с мужем
01 февраля 2025, 11:01

Мария Куликова (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

В 2023 году звезда сериала «Склифосовский» шокировала публику, сообщив, что снова связала себя узами брака. Мария Куликова не стала устраивать пышную свадьбу, а тихо расписалась с избранником в МФЦ.
Оказалось, что она вышла замуж за мужчину, с которым до этого встречалась десять лет. Актриса не стала показывать фото с мужем, но, по слухам, им стал её коллега по цеху Виталий Кудрявцев.

Куликова и её супруг решили обойтись без шикарного торжества и тихо расписались в МФЦ. В числе гостей был только ей сын Иван.

«Мне уже лень было заниматься этим безумием, собирать много гостей. Так что мы просто пришли в МФЦ. И то нас не расписали день в день, сказав «Нет, мы вам даём месяц»… Месяц на что? Нам уже туча лет, мы десять лет вместе. На что вы даёте месяц? Дайте прямо сейчас подпись поставить. Это было смешно», – поделилась актриса в интервью «Антенне-Телесемь».
Поскольку пара уже давно вместе, штамп в паспорте, по словам Куликовой, стал простой формальностью. Их жизнь никак не изменилась, только появились новые шутки и слова «супруг» и «супруга».

«Наша роспись – это больше хохма», – отметила артистка.
Напомним, что первым мужем Марии стал Денис Матросов. В 2011 году актриса родила сына Ивана, а спустя четыре года после этого пара развелась.

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#брак
#семья
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Прикрыта только стразами: Валерия восхитила фигурой в новом клипе
01 февраля 2025, 10:59

Алла Перфилова/Валерия

В новом клипе на песню «Ураган» Валерия предстала в образе восточной колдуньи, которой подчиняется стихия. Действие происходит в таинственном храме, хранящем книгу с заклинаниями.
Все поклонники творчества певицы знают: ее главная суперсила — это сохранение молодости.

«"Да, еще есть порох в пороховницах"; "Не стареет, она как всегда на высоте", "Идеальная фигура прикрыта только стразами"» — пишут пользователи в комментариях.

Валерия является поклонницей йоги и рекомендует ее всем, вне зависимости от возраста и образа жизни. Она утверждает, что за счет регулярных занятий йогой чувствует себя лучше, чем в 17 лет.

«Йога оказывает фантастическое воздействие на внутренне состояние и добавляет внутренних сил», — говорит она.

Помимо йоги, Валерия придерживается правильного питания и много времени уделяет тренировкам в спортзале. Чтобы поддерживать интерес к спорту, она иногда меняет виды тренировок. Так, недавно на полюбила греблю, называет этот тренажер отличным способом для разогрева тела и поддержания нужной частоты сердечных сокращений.

Однако на йоге Валерия не останавливается. Исполнительница признается: ее стройность — результат самодисциплины. О физических упражнениях Валерия открыто рассказывает в личном блоге, восторгая поклонников.

«Работа на силу и кардиовыносливость — это вещь. Полгода назад ненавидела этот тренажер всей душой, но теперь вошла во вкус», — поделилась певица.

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Дети, собака и беспорядок: Галкин* показал их с Пугачёвой дом на Кипре
Максим Галкин* опубликовал кадры из их с Пугачёвой дом на Кипре
01 февраля 2025, 10:40

Алла Пугачёв и Максим Галкин* (Фото: соцсети)

После некоторого затишья муж Аллы Пугачёвой юморист Максим Галкин* активизировался в социальных сетях. Н этот раз он решил поделиться с поклонниками и подписчиками, кадрами быта семьи в их доме на Кипре.
Например, в короткий ролик попал чёрный пёс по кличке Рокки, самозабвенно рвущий на части бумажный пакет. Клочья от обёртки летят во все стороны, ими усеян уже весь диван и пол — и то, и другое далеко не первой чистоты. В какой-то момент сын пародиста попытался отобрать пакет у собаки, но тот остановил ребёнка.

«С каждой тарой у нас такое происходит», — комментирует за кадром супруг бывшей Примадонны.

Пёс появился у Пугачёвой и Галкина ещё в то время, когда они жили в Израиле. Судя по всему, животное прижилось, так как его взяли с собой при переезде в кипрский Лимасол. А ещё из ролика стало понятно, что дети певицы находятся рядом с мамой, не в Лондоне, как сообщалось ранее.

Пугачёва и Галкин*, эмигрировав з России, поселились в Израиле. Дети пошли в престижную школу, но проучились там всего год. Когда на Ближнем Востоке стало неспокойно, семья перебралась на Кипр, где была приобретена элитная недвижимость. В последнее время появилась информация, что и там они не задержаться надолго. Якобы Пугачёвой не подходит слишком жаркий средиземноморский климат, поэтому пара подумывает о том, чтобы перебраться н другой остров — Великобританию.

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* Признан иногентом в РФ
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«Очень сложно»: Ида Галич поделилась первыми подробностями беременности
01 февраля 2025, 10:39

Ида Галич (фото: соцсети)

Блогер Ида Галич на прошлой неделе подтвердила слухи о своей беременности. Она рассказала, как себя чувствует, и ответила хейтерам.
Да, помимо поздравлений звезда уже успела охватить нелестных комментариев. Хейтеры недоумевали, как она могла отправиться в длинное путешествие на Неделю моды в Париже, будучи беременной. А кто-то упрекал её в том, что она фотографируется полуголой на улице.

Однако в ответ на это Ида заявила, что полна сил и энтузиазма на ведение активного образа жизни. Однако в первом триместре всё было иначе.

«Малышок у нас, конечно, путешественник. Это так удивительно. Ведь первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать лежа всю беременность. Но последние две недели я буквально возродилась, как птица Феникс», – написала Галич в Telegram-канале.
Блогер пообещала в скором времени раскрыть другие подробности о своём положении.

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#шоу-бизнес
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