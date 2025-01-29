Барбара де Рехиль рассказала, как Александр Петров отказался отдавать чужого ребенка

Александр Петров (Фото: соцсети)
Актриса Барбара де Рехиль снялась в одном проекте с Александром Петровым. После совместной работы она назвала актера «замечательным отцом».
Александр Петров и Барбара де Рехиль побывали на студии шоу «Утро.ТНТ». Артистка рассказала ведущему о своих наблюдениях. Она поделилась, что коллега по цеху хорошо ладит с малышами и он «будет замечательным отцом».
Барбара припомнила один случай, который произошел на съемках. Так, на руках у звезды российского кино заснула маленькая девочка. Ее мама попросила Петрова отдать ребенка, но тот оказался.
Известно, что бывшая ведущая телешоу «Дома-2» Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. При этом она продолжает посещать различные мероприятия, в том числе фотосессии. Однако из них состоялась вчера, и закончилась большой неприятностью.
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Барбара припомнила один случай, который произошел на съемках. Так, на руках у звезды российского кино заснула маленькая девочка. Ее мама попросила Петрова отдать ребенка, но тот оказался.
«Я ему сказала, чтобы он вернул малышку маме. Саша очень хороший человек и мужчина», — обратила внимание Барбара де Рехиль.
Известно, что бывшая ведущая телешоу «Дома-2» Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. При этом она продолжает посещать различные мероприятия, в том числе фотосессии. Однако из них состоялась вчера, и закончилась большой неприятностью.
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Ольга Енгалычева